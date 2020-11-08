Медиация – это урегулирование конфликта с участием третьего лица – медиатора. Это прекрасный и дешевый способ, который поможет решить спор без суда, а особенно в Украине.

Какие преимущества и как к этому относятся в Украине – читайте в материале 24 канала.

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Преимущества медиации

Что интересно, медиатор – это человек, который должен быть нейтральным и не представлять интересы ни одной из сторон конфликта. Впрочем, на сегодня это слишком популярная практика в Украине, но может стать достаточно полезной. У нас часто судебные решения не выполняются. А медиация – более быстрая и дешевая.

"Точно медиация разгрузит суды. Точно позволит многим решить их конфликты гораздо быстрее, потому что в судах, это обычно годі. В то же время те, кто все-таки остаются в судах, они смогут завершить их дело быстрее, потому что у судей элементарно появится немножко больше времени", – пояснила медиатор Ирина Гадецкая.

Насколько это законно

На сегодня медиаторство в Украине не регулируется ни одним законом. Лишь в 2020 году Верховная Рада проголосовала такой законопроект в первом чтении.

Он является рамочным, там есть общие определения терминов "медиация", "медиатор" и так далее. Государство согласно законопроекту, не имеет права вмешиваться в деятельность медиаторов, не ведет никаких реестров, не проводит никаких проверок деятельности медиаторов,

– отметил адвокат Олег Горецкий.

Несмотря на то, что закона пока нет, пользоваться услугами медиаторов можно и сейчас.

Медиация в мире

Медиация популярная в США и Европейском союзе. По словам адвоката Олега Горецкого, в Соединенных Штатах, суд обязан давать сторонам возможность в досудебном порядке урегулировать конфликт.

В общем, в западных странах тенденция уже идет к тому, что решение конфликта через суд – это последний способ, к которому обращаются участники конфликта.