Вечером 12 декабря перемирие в Нагорном Карабахе было под угрозой срыва. По информации Министерства обороны Армении, Азербайджан осуществил наступление в Карабахе. Вместе с тем азербайджанский глава отметил, что ситуацию спровоцировали армянские боевики. Чтобы разобраться в этом, президент Армении требует созвать парламент.

Президент Армении Армен Саркисян считает, что парламент республики должен созвать внеочередное заседание и обсудить обстановку. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата Армении.

Важно Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе, – Минобороны Армении

Саркисян убежден, что на заседании парламента удастся найти пути выхода из ситуации. Он также отметил, что соответствующие ведомства до сих пор не представили должным образом правительству обстановку и меры, принятых армянской стороной.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, президент обращается к Минобороны и МИД с просьбой немедленно сообщить общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения режима прекращения огня,

– говорится в заявлении.

Саркисян подчеркнул, что высоко ценит достигнутое 9 ноября перемирие, однако напомнил, что Ереван должен помогать НКР и защищать права ее населения.

Обратите внимание! 12 декабря 2020 года Армения заявила о нарушении режима тишины со стороны Азербайджана. Наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд. В эти села прибыли российские миротворцы, которые подтвердили слова армянской стороны.

Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе

Напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже не одно десятилетие. Однако активные боевые действия возобновились в конце сентября 2020 года.

После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.

В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.

В Азербайджане же прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 декабря 2020 года произошел первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.

Больше о конфликте Армении и Азербайджана – читайте в материалах 24 канала.