Руководители министерств иностранных дел США, Франции и России выступили с совместным заявлением. Дипломаты прежде всего призывают прекратить огонь в Нагорном Карабахе. За эту территорию конфликтуют Азербайджан и Армения.

Совместное заявление США, Франции и России по Нагорному Карабаху

Документ обнародовали на сайте Министерства иностранных дел Франции. Подписали его сопредседатели минской группы ОБСЕ: министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров.

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Министры подчеркивают, что возобновление боевых действий не только вдоль линии разграничения, но и за пределами Нагорного Карабаха (на территориях Азербайджана и Армении) представляют значительную опасность стабильности в регионе.

Поэтому они "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

Также дипломаты призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Страны-сопредседатели – твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, положенный на них ОБСЕ и международным сообществом. Соответственно, они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по восстановлению процесса урегулирования,

– говорится в совместном заявлении США, Франции и России.

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Что известно о минской группе ОБСЕ?

Она была создана в 1992 году и в нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Цель группы – стабилизация ситуации и установление мира в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко

Боевые действия здесь продолжаются уже в течение недели на нескольких различных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.

Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники. Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана – в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.

В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию . Страны сообщают о десятках погибших и раненых со стороны военных и гражданских.

. Страны сообщают о десятках погибших и раненых со стороны военных и гражданских. ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и восстановить переговоры. Зато Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "наибольшей угрозой миру в регионе".

Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.

Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х проамянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль.

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