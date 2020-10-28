Противостояние Парижа и Анкары с годами лишь обостряется. Франция и Турция поссорились из-за пророчества Мухаммеда и свободы слова. Сатирическое издание Charlie Hebdo даже выпустило карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана.

На рисунке написали: "В частной жизни Эрдоган очень смешной!" Такая неоднозначная карикатура явно не понравилась в Анкаре. Больше об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

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"Я не должен ничего говорить об этих негодяях, которые оскорбляют нашего пророка. Мою печаль и мой гнев вызывает не их отвратительное нападение на меня, а то, что это издание является источником грубости в отношении нашего пророка", – заявил президент Турции.

Эрдоган уже поручил генеральной прокуратуре дать оценку этому рисунку в Charlie Hebdo. Карикатура стала лишь одним из звеньв в целой цепи обид между Францией и Турцией.

Обострение конфликта между двумя странами

Конфликт между Парижем и Анкарой обострился в середине октября. В пригороде французской столицы радикальный исламист жестоко убил учителя истории, морали и этики Самюэля Пати.

Тот, рассказывая о свободе слова, показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В частности, и рисунки из издания Charlie Hebdo.

Карикатура из журнала Charlie Hebdo Фото

Это убийство всколыхнуло все французское общество. Выступая на похоронах учителя, Эммануэль Макрон заявил, что радикалы не смогут запугать французов и Франция не откажется от своих наивысших ценностей: свободы, равенства, братства.

Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику

В Анкаре это выступление Макрона восприняли как поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Поэтому Эрдоган, известный преследованием независимых СМИ, не нашел ничего другого, как посоветовать французскому президенту обратиться к психиатрам.

Макрону нужно лечить свою психику. Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает свободы вероисповедания и который так относится к миллионам людей, которые живут в его стране и являются сторонниками другой веры,

– заявил президент Турции.

Во Франции проживают около 5 миллионов мусульман. Но официально Французская Республика – светское государство. А свобода вероисповедания закреплена в конституции страны.

Острые заявления Эрдогана в адрес французского президента не могли оставить без ответа. Франция отозвала своего посла из Анкары. Но это не остановило турецкого президента, который призвал исламский мир бойкотировать французские товары.

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В мире вспыхнули масштабные протесты

В поддержку этих заявлений турецкого президента по целому ряду мусульманских стран прокатились протесты против Макрона и Франции.

"Пророк мусульманской общины оскорблен. Мусульмане никогда не оставят такое без ответа. Мы уже начали протесты по всему миру. Мы бойкотируем французские товары. Это будет им хорошей наукой", – рассказал лидер исламистской партии в Бангладеш.



Акция протеста против высказываний Макрона / Скриншот с видео

Несмотря на такую волну недовольства мусульман Эммануэль Макрон заявляет, что не намерен отступать от главных ценностей Французской Республики.

Споров между Парижем и Анкарой за всю историю их отношений всегда хватало:

​Франция и Турция стоят по разные стороны конфликтов в Сирии и Ливии;

в 2020 году стране разошлись по разные стороны баррикад в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Франция призывает страны ЕС наказать Турцию санкциями за попытки добывать газ в спорных с Грецией водах Восточного Средиземноморья.

Пока никто не знает, к чему приведет новое противостояние Парижа и Анкары.