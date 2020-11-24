Президент Владимир Зеленский рассказал, что уже вернулся к работе в обычном режиме. Глава государства поделился рабочими планами на неделю.

О чем говорил Зеленский

Очередное обращение президент опубликовал на своей странице в фейсбуке 24 ноября. О том, что говорил президент информирует 24 канал.

Новые законопроекты

В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:

о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФЛП и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.

для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.

компненсация выплат по уплате единого государственного взноса.

аннулирование налогового долга почти 4 миллионв украинцы, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.

налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.

Смотрите видеообращение Зеленского​:

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