Рад вернуться к работе: Зеленский записал очередное видеообращение
Президент Владимир Зеленский рассказал, что уже вернулся к работе в обычном режиме. Глава государства поделился рабочими планами на неделю.
О чем говорил Зеленский
Очередное обращение президент опубликовал на своей странице в фейсбуке 24 ноября. О том, что говорил президент информирует 24 канал.
Новые законопроекты
В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:
- о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФЛП и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.
- для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.
- компненсация выплат по уплате единого государственного взноса.
- аннулирование налогового долга почти 4 миллионв украинцы, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.
- налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.
Смотрите видеообращение Зеленского:
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