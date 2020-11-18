Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам из "Феофании". Здесь он находится на самоизоляции. О том, что заразился коронавирусом, глава государства сообщил 9 ноября.

Свое очередное видеообращение Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 18 ноября в своем фейсбуке.

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Повторный тест – положительный

Президент рассказал, что сделал повторный тест на COVID-19 – и он положительный. Владимир Зеленский при этом чувствует себя хорошо и остается на самоизоляции.

Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (там расположена больница "Феофания" – 24 канал),

– сказал он.

Глава государства отметил, что с каждым днем ​​чувствует себя все лучше и лучше, к нему "вернулись запахи, силы, а температура снижается".

О чем говорил Зеленский

В последнее время президент привлекает других чиновников к своим обращениям. На этот раз в обсуждении с ним приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, а также главный санитарный врач Виктор Ляшко. Обсудили несколько ключевых тем:

финансирование борьбы с COVID-19,

кассовые аппараты (РРО) для ФЛП,

финансовая помощь Украине от МВФ,

поддержка украинского бизнеса во время карантина,

нарушение карантина выходного дня со стороны бизнеса.

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