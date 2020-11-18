Больной COVID-19 Зеленский записал новое обращение из "Феофании": видео
Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам из "Феофании". Здесь он находится на самоизоляции. О том, что заразился коронавирусом, глава государства сообщил 9 ноября.
Свое очередное видеообращение Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 18 ноября в своем фейсбуке.
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Повторный тест – положительный
Президент рассказал, что сделал повторный тест на COVID-19 – и он положительный. Владимир Зеленский при этом чувствует себя хорошо и остается на самоизоляции.
Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (там расположена больница "Феофания" – 24 канал),
– сказал он.
Глава государства отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, к нему "вернулись запахи, силы, а температура снижается".
О чем говорил Зеленский
В последнее время президент привлекает других чиновников к своим обращениям. На этот раз в обсуждении с ним приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, а также главный санитарный врач Виктор Ляшко. Обсудили несколько ключевых тем:
- финансирование борьбы с COVID-19,
- кассовые аппараты (РРО) для ФЛП,
- финансовая помощь Украине от МВФ,
- поддержка украинского бизнеса во время карантина,
- нарушение карантина выходного дня со стороны бизнеса.
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- 9 ноября о положительном тесте на коронавирус сообщили сразу президент Владимир Зеленский и председатель Офиса Президента Андрей Ермак.
- Оба вынуждены были пойти на самоизоляцию. Сначала говорилось, что президент будет находиться дома – там есть отдельное помещение, где он должен был работать.
- Впоследствии пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что 11 ноября его доставили в "Феофанию". Приняли такое решение, чтобы не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Кроме того, в государственной клинике – лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией.
- В "Феофании" утверждают, что условия пребывания Зеленского – аналогичны тем, что и для обычных пациентов с коронавирусом. В то же время отдельного бюджета для президента нет. Его лечение обходится в 7800 гривен в день.
- Относительно состояния здоровья Зеленского, по его словам, он чувствует себя достаточно хорошо. Более того, продолжает работать, как и раньше: проводит совещания и важные переговоры, также принимает звонки.
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