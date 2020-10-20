Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду 20 октября со своим президентским обращением к парламентариям. Такое послание является традиционным ежегодным в Украине еще с 1995 года.

Обращение Зеленского к Раде: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляцию обращения Владимира Зеленского к Верховной Раде Украины ведет 24 канал.

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Обычно такое обращение проводят в начале года – до 31 марта. В этом году Владимир Зеленский планировал обратиться к парламенту в апреле.

Впрочем пандемия коронавируса полностью изменила планы. Поэтому обращение решили проводить ближе к концу года – 20 октября.

Какие темы во время выступления поднимет Зеленский

Тревожная COVID-ситуация и соблюдение карантинных мер в Украине.



Создание "Крымской платформы" для деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.



Стратегия развития экономики Донбасса.



Перспективы развития Вооруженных сил Украины.

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