Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду 20 октября со своим президентским обращением к парламентариям. Такое послание является традиционным ежегодным в Украине еще с 1995 года.
Обращение Зеленского к Раде: онлайн-трансляция
Онлайн-трансляцию обращения Владимира Зеленского к Верховной Раде Украины ведет 24 канал.
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Обычно такое обращение проводят в начале года – до 31 марта. В этом году Владимир Зеленский планировал обратиться к парламенту в апреле.
Впрочем пандемия коронавируса полностью изменила планы. Поэтому обращение решили проводить ближе к концу года – 20 октября.
Какие темы во время выступления поднимет Зеленский
- Тревожная COVID-ситуация и соблюдение карантинных мер в Украине.
- Создание "Крымской платформы" для деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.
- Стратегия развития экономики Донбасса.
- Перспективы развития Вооруженных сил Украины.
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Обращение президента в 2019 году
- Прошлый год в Украине пришелся на процессы смены власти – с интервалом чуть более, чем в три месяца провели сразу президентские и парламентские выборы.
- Поэтому новоизбранный президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом с внеочередным обращением – 29 августа, в день принятия присяги Верховной Рады 9 созыва.