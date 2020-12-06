В парламент не поступало обращений по законопроектам в пределах переговоров в Трехсторонней контактной группе и нормандском формате. Рада может сама разработать законы, однако это не будет так результативно.

Так, обращений по законопроектам не было. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

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Обращений к нам по законодательным инициативам, которые необходимо было бы разработать в рамках работы вышеупомянутых органов (переговоры в нормандском формате и в ТКГ – 24 канал), не поступало,

– заметил Разумков.

По словам Разумкова, Рада может сама создать и принять "правильные" законы, однако нужно двигаться в одном направлении для достижения мира.

Поэтому, как отметил спикер, если парламент будет просто самостоятельно писать и принимать законы, а не коррелировать их с задачами, которые отстаивает Украина в ТКГ, то это будут просто принятые проекты.

Разумков добавил, что Украине нужны не просто законы, а мир, возвращение территорий и сохранения жизней.

Обратите внимание! Сейчас часть пунктов в переговорах ТКГ заблокирована. В частности, та, что касается обмена пленными. Украина подала свой список на освобождение людей, однако Россия затягивает процесс.

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