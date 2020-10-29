На еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 30 октября обсудят нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе. Поводом для этого стало ранение украинского военного.

В результате обстрелов 28 октября пострадал украинский военный. Об инциденте уже сообщили представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на странице в фейсбуке написал спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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Как ранили военного

Украинский защитник получил пулевое сквозное ранение в руку. Сейчас он находится в военно-медицинском учреждении. Состояние военного удовлетворительное.

ВСУ огонь в ответ на провокации боевиков не открывали. Они привлекли механизм СЦКК и заставили противника прекратить огонь.

Что сказал Арестович

Наша армия – войско государства, которое имеет достаточно воли и мужества, чтобы придерживаться взятые на себя международные обязательства. Механизмы международного контроля дают достаточно возможностей, чтобы контролировать ситуацию и пресекать отдельные провокации,

– подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что украинские военные умеют контролировать ситуацию, в отличие от представителей незаконных вооруженных формирований, вышедшие из-под контроля своих кураторов из Российской Федерации".

Отметим, 28 октября на заседании ТКГ назначили советника украинской делегации по информационной политике. Им стал военный эксперт Арестович. У него будут полномочия "единого голоса" по информированию СМИ и международных партнеров о событиях на Донбассе.

Главное из заседания ТКГ

С 10 октября заработают новые пункты въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".

На заседании обсудили разминирование новых участков и разведение сил.

Украинская делегация сделала акцент на обмене пленными.

ТКГ поручила создать план, чтобы завершить войну на Донбассе.

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня. Однако пророссийские боевики систематически его нарушают. За сутки 28 октября оккупанты 4 раза нарушили тишину. Подробнее о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу