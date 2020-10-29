Арестович заявил, что ОБСЕ обсудит нарушение тишины на Донбассе из-за ранения военного
На еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 30 октября обсудят нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе. Поводом для этого стало ранение украинского военного.
В результате обстрелов 28 октября пострадал украинский военный. Об инциденте уже сообщили представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на странице в фейсбуке написал спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.
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Как ранили военного
Украинский защитник получил пулевое сквозное ранение в руку. Сейчас он находится в военно-медицинском учреждении. Состояние военного удовлетворительное.
ВСУ огонь в ответ на провокации боевиков не открывали. Они привлекли механизм СЦКК и заставили противника прекратить огонь.
Что сказал Арестович
Наша армия – войско государства, которое имеет достаточно воли и мужества, чтобы придерживаться взятые на себя международные обязательства. Механизмы международного контроля дают достаточно возможностей, чтобы контролировать ситуацию и пресекать отдельные провокации,
– подчеркнул Арестович.
Он также отметил, что украинские военные умеют контролировать ситуацию, в отличие от представителей незаконных вооруженных формирований, вышедшие из-под контроля своих кураторов из Российской Федерации".
Отметим, 28 октября на заседании ТКГ назначили советника украинской делегации по информационной политике. Им стал военный эксперт Арестович. У него будут полномочия "единого голоса" по информированию СМИ и международных партнеров о событиях на Донбассе.
Главное из заседания ТКГ
- С 10 октября заработают новые пункты въезда/выезда – "Золотое" и "Счастье".
- На заседании обсудили разминирование новых участков и разведение сил.
- Украинская делегация сделала акцент на обмене пленными.
- ТКГ поручила создать план, чтобы завершить войну на Донбассе.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу