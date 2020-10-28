Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что пророссийские боевики разместили сразу 193 единицы вооружения за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, 9 единиц техники зафиксировали в зоне безопасности, в том числе и в населенных пунктах.

Еще 66 единиц техники разместили с нарушением линии отвода. Аналогичные нарушения есть и в украинских воинов, но только 3. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 27 октября.

К слову Оккупанты четыре раза обстреляли позиции ВСУ: где было неспокойно

Какую технику боевики разместили с нарушениями:

танки Т-64,

танки Т-72,

ЗРК 9К35 "Стрела-10",

самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика",

ЗРК 9К33 "Оса",

буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира",

буксируемые гаубицы различных типов.

Следует отметить, что с нарушением мест хранения боевики разместили технику преимущественно в оккупированной части Луганской области, на Донетчине таких случаев лишь 15 из 193.

Такая же ситуация и с вооружением, которое разместили с нарушением линии отвода. Это прежде всего гаубицы, а есть и 22 системы залпового огня "Град".