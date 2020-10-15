Одновременно с местными выборами 25 октября по инициативе президента Владимира Зеленского также пройдет общенациональный опрос. Известно, что он будет имитировать бюллетени с вопросами и возможностями ответов "да" или "нет".

С нардепами не консультировались насчет опроса

Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан. По его словам, общенациональный опрос – это исключительно инициатива Офиса Президента, передает "Громадське радіо".

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"Ни фракция "Слуги народа", ни партия, которая является субъектом избирательного процесса, не являются и не могут быть ни инициаторами, ни соорганизаторами этого опроса. Его идея лежит в том, что он не может и не должен быть связанным с избирательным процессом, влияя на результаты в день выборов", – отметил Мокан.

Он подчеркнул, что организационные, финансовые и все другие нюансы и комментарии будет предоставлять Офис Президента.

Как будет проходить опрос

По словам Мокана, его проведут за пределами избирательных участков. Правда, ни государственные средства, ни другие государственные ресурсы для этого не будут привлекать.

В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе по пяти вопросам. Будет сымитирован бюллетень с вопросами и возможностями ответов "Да/Нет". Их будут организовывать волонтеры, предложат людям добровольно принять в этом участие. Ориентировочно будет 5 миллионов бюллетеней,

— отметил нардеп.

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Об этом президент заявил 13 октября в видеообращении. Он отметил, что состоять опрос будет из 5 вопросов и они будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".

Впоследствии Зеленский обнародовал первые два вопроса : 1) Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах 2) Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны. Остальные вопросы он будет озвучивать ежедневно до 18 октября.

: 1) Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах 2) Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны. Остальные вопросы он будет озвучивать ежедневно до 18 октября. Известно, что опрос будет проходить возле избирательных участков, где будут стоять волонтеры с урнами.

Одна из руководителей фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, со своей стороны, рассказала, что к процессу опроса точно не будет привлечен ЦИК. Это будет больше волонтерский проект и государственные деньги на него тратить не будут.

Кроме того, у Зеленского заявили, что опрос не является официально референдумом, поэтому не будет иметь прямых юридических последствий. "Но это не значит, что "президент не должен общаться с гражданами в формате монолога".

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