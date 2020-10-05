Военное столкновение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не прекращается уже более недели. Обе стороны обвинили друг друга в очередном обострении. Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос подтвердил, что нынешние обстоятельства будут иметь положительные результаты для Азербайджана.

Об этом рассказал в эфире 24 канала Игорь Семиволос. И отметил, что каждая сторона хочет приблизиться к своей цели.

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По словам эксперта, заявление президента Азербайджана о возвращении к режиму прекращения огня – это достижение желаемой цели, но на пути к ней может быть много препятствий.

Мне кажется, что время для контрнаступления выбрали довольно удачно. И обстоятельства сейчас играют в пользу Азербайджана,

– отметил Семиволос.

Также он добавил, что ключевой вопрос в этой ситуации – "как можно ближе приблизиться к своей цели и навязать своему партнеру те правила игры, которые тебя устраивают".

Чего хотят стороны

► Эксперт отметил, что на этом этапе Российская Федерация пытается понять, в какой момент ее вмешательство будет самым эффективным. Сейчас Россия находится на этапе анализа и принятии решений.

► Желанный финал для азербайджанской стороны, как отметил эксперт, – это:

поражение Армении как российского сателлита;

возвращение территорий.

Сходство с Украиной

По словам Семиволоса, столкновение Армении и Азербайджана – этнический конфликт. Зато на Донбассе – конфликт идентичностей.

Директор института также отметил: "Можно сравнивать Карабах и Крым. Потому что и там, и там есть концепция ирредентизма – желание оторвать часть земли другого государства для себя". Он добавил, что сравнивать эти 2 конфликта можно лишь по внешним признакам, но не по внутренним.

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