Обстоятельства играют в пользу Азербайджана, – эксперт о конфликте в Карабахе
Военное столкновение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе не прекращается уже более недели. Обе стороны обвинили друг друга в очередном обострении. Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос подтвердил, что нынешние обстоятельства будут иметь положительные результаты для Азербайджана.
Об этом рассказал в эфире 24 канала Игорь Семиволос. И отметил, что каждая сторона хочет приблизиться к своей цели.
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По словам эксперта, заявление президента Азербайджана о возвращении к режиму прекращения огня – это достижение желаемой цели, но на пути к ней может быть много препятствий.
Мне кажется, что время для контрнаступления выбрали довольно удачно. И обстоятельства сейчас играют в пользу Азербайджана,
– отметил Семиволос.
Также он добавил, что ключевой вопрос в этой ситуации – "как можно ближе приблизиться к своей цели и навязать своему партнеру те правила игры, которые тебя устраивают".
Чего хотят стороны
► Эксперт отметил, что на этом этапе Российская Федерация пытается понять, в какой момент ее вмешательство будет самым эффективным. Сейчас Россия находится на этапе анализа и принятии решений.
► Желанный финал для азербайджанской стороны, как отметил эксперт, – это:
- поражение Армении как российского сателлита;
- возвращение территорий.
Сходство с Украиной
По словам Семиволоса, столкновение Армении и Азербайджана – этнический конфликт. Зато на Донбассе – конфликт идентичностей.
Директор института также отметил: "Можно сравнивать Карабах и Крым. Потому что и там, и там есть концепция ирредентизма – желание оторвать часть земли другого государства для себя". Он добавил, что сравнивать эти 2 конфликта можно лишь по внешним признакам, но не по внутренним.
Главное о конфликте Армении и Азербайджана
- Страны враждуют из-за территории Нагорного Карабаха уже на протяжении 30 лет. Большинство населения непризнанной республики – этнические армяне.
- На границе Армении и Азербайджана 27 сентября 2020 года возобновили боевые действия.
- Обе стороны конфликта заявили о потерях как среди военных, так и среди гражданских.
- Международное сообщество призвало стороны к прекращению огня.
- В поддержку Азербайджана выступает Турция, давним союзником Армении является Россия.