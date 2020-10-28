Азербайджан заявил, что Армения осуществила ракетный обстрел города Барда. В результате погибли по меньшей мере 20 человек, а более 60 – получили ранения. Все обвинения Армения отвергает.

Об обстреле города Барда в среду, 28 октября, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет Интерфакс.

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Он пригласил представителей международных правозащитных организаций Human Right Watch и Amnesty International приехать в город и засвидетельствовать разрушение.

Это были ни в чем не повинные мирные люди. Армения использовала кассетные ракеты "Смерч". Мы приглашаем посмотреть на место преступления,

– подчеркнул Гаджиев.

По данным генпрокуратуры Азербайджана, удар был нанесен по месту плотного скопления людей, где расположены крупные торговые объекты.

Обстрел города Барда в Азербайджане / Фото Trend News Agency (осторожно, кадры 18+!)

Армения отвергает обвинения

В то же время Минобороны Армении не подтвердило заявление официального Баку об обстреле азербайджанского города. Пресс-секретарь ведомства назвала эту информацию ложью.

Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется. Больше о ходе конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха – читайте по ссылке.