Война между Азербайджаном и Арменией не успокаивается даже ночью. В ночь на 15 октября продолжались кровавые бои в менее чем 30 километрах от Степанакерта – центра Нагорного Карабаха. Армения заявляет об обстреле госпиталя, а Азербайджан похвастался уничтожением более десятка единиц вражеской техники.

Позиция Азербайджана

Армения предприняла попытку ночного наступления, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. Бои начались вечером 14 октября и продолжались в течение ночи на 15 октября.

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Там отмечают, что бои шли в направлении Агдама, что на севере Нагорного Карабаха в 25 километрах от Степанакерту, а также в направлении Физули – на юге.

Кроме того, Азербайджан заявил об уничтожении вражеской техники:

2 танка Т-72,

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ",

4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град",

пушку-гаубицу Д-20,

гаубицу Д-30,

2 пушки-гаубицы Д-1,

несколько беспилотных летательных аппаратов,

несколько военных автомобилей.

Что на это говорят в Армении

В Армении вместо этого обвинили в агрессивных провокациях именно Азербайджан. В непризнанном Нагорном Карабахе заявили, что войска Азербайджана обстреляли госпиталь, передает "Кавказский узел".

В нем якобы находились и военные, и гражданские. О потерях или пострадавших информации нет, но в Карабахе заявили, что это военное преступление противника.