На Донбассе 12 октября боевики вновь нарушили режим прекращения огня. На этот раз оккупанты открыли огонь по украинским позициям возле Авдеевки.

На провокации украинцы не отвечали

Оккупанты совершили несколько неточных выстрелов из противотанкового и подствольного гранатометов. Об этом информируют в штабе ООС в фейсбуке.

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В результате провокаций противника украинские защитники не пострадали.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали,

– отметили в штабе ООС.

На других участках по линии разграничения 12 октября таки сохранилась тишина. Украинские военные держат ситуацию под контролем.

Обратите внимание! За 11 октября пророссийские оккупанты сразу 4 раза нарушили режим прекращения огня. Они били из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, пострадавших среди украинских защитников нет.