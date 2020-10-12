Обстрел из гранатометов вблизи Авдеевки: боевики о тишине и не слышали
На Донбассе 12 октября боевики вновь нарушили режим прекращения огня. На этот раз оккупанты открыли огонь по украинским позициям возле Авдеевки.
На провокации украинцы не отвечали
Оккупанты совершили несколько неточных выстрелов из противотанкового и подствольного гранатометов. Об этом информируют в штабе ООС в фейсбуке.
К теме В обход наблюдателей ОБСЕ: в штабе ООС рассказали, как РФ поставляет на Донбасс вооружение
В результате провокаций противника украинские защитники не пострадали.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали,
– отметили в штабе ООС.
На других участках по линии разграничения 12 октября таки сохранилась тишина. Украинские военные держат ситуацию под контролем.
Что известно о режиме тишины на Донбассе?
Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля пришла к согласию о режиме прекращения огня на Донбассе. Он начал действовать с 27 июля, однако неоднократно нарушался боевиками. Подробно о перемирии можно прочитать здесь.