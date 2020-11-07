Полиция начала расследовать обстоятельства обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове. Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что все официальные представительства Азербайджана и Армении возьмут под охрану.

Сведения по факту обстрела консульства внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве Уголовного кодекса. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Санкция по этой статье предусматривает заключение сроком от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители ищут людей, которые причастны к совершению преступления.

Согласно распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания почетного консульства Азербайджана и почетного консульства Армении в Харькове взяли под круглосуточную охрану.

Полиция сделает все для того, чтобы задержать причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства,

– заявил глава Нацполиции Клименко.

Он добавил, что вскоре все официальные представительства Азербайджана и Армении возьмут под охрану полиции.

Обстрел посольства Азербайджана в Харькове: что известно

В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджанской Республики в Харькове.

Всего они совершили 6 выстрелов и разбили окно и входную дверь.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Обратите внимание! Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается. Несколько попыток перемирия были провальными. Все о ситуации в регионе читайте по ссылке.