Дипмиссии Баку и Еревана будут под охраной: реакция полиции на обстрел консульства в Харькове
Полиция начала расследовать обстоятельства обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове. Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что все официальные представительства Азербайджана и Армении возьмут под охрану.
Сведения по факту обстрела консульства внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве Уголовного кодекса. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
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Санкция по этой статье предусматривает заключение сроком от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители ищут людей, которые причастны к совершению преступления.
Согласно распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания почетного консульства Азербайджана и почетного консульства Армении в Харькове взяли под круглосуточную охрану.
Полиция сделает все для того, чтобы задержать причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства,
– заявил глава Нацполиции Клименко.
Он добавил, что вскоре все официальные представительства Азербайджана и Армении возьмут под охрану полиции.
Обстрел посольства Азербайджана в Харькове: что известно
- В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджанской Республики в Харькове.
- Всего они совершили 6 выстрелов и разбили окно и входную дверь.
- Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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