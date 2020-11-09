К обстрелу консульства Азербайджана в Харькове могут быть причастны "третьи" страны. Кроме этого, это даже может быть элементом гибридной войны.

Такую версию рассматривают в Службе безопасности Украины. Об этом заявил начальник управления ВБ в Харьковской области Роман Дудин, сообщают в пресс-службе учреждения.

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Какие версии рассматривают в СБУ

В СБУ не исключают вмешательства "третьих" сил. В частности, это может быть элементом гибридной войны и поводом для раскачивания ситуации на Харьковщине и в Украине в целом.

Также рассматривают версию о создании комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в деятельности, связанной с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Ранее в МИДе обвиняли в обстреле армян. Однако в СБУ подчеркнули, что представители армянской и азербайджанской диаспоры, проживающих на Харьковщине, не заинтересованы в создании конфликта. Правда, в странах, где компактно проживают выходцы из Армении и Азербайджана, такие случаи происходят. Кроме этого, в учреждении добавили, что именно медиаресурсы "третьих" стран распространяют указанную информацию.

Отдельные политические силы региона, которые приближены к "третьим" странам, в результате звонкого проигрыша на местных выборах, возможно по указанию эмиссаров "третьих" стран, пытаются сделать "хайп" и разжечь огонь национальной розни в регионе,

– подчеркнули в СБУ.

В СБУ просят помочь установить виновников стрельбы. Особенно просят помощи у людей, которые въезжали на территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" 5 – 6 ноября и выезжали 7 ноября. Телефон для сообщений: +38-066-697-60-92, 057-700-34-50. Анонимность гарантируют.

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове: что известно

Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове обстреляли ночью 7 ноября.

Обстрел совершили 2 человека. Также они разбили окно и входную дверь.

К счастью, никто не пострадал.

Смотрите видео обстрела консульства Азербайджана в Харькове: