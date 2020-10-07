Обстрел нефтепровода и ночные бомбардировки: бои за Нагорный Карабах вновь активизировались
Азербайджан заявил, что Армения обстреляла стратегический трубопровод, который качает нефть в Турцию. Армения в ответ назвала это наглой ложью, и заявила о ракетных обстрелах азербайджанцами города Степанакерт.
Пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении вечером 6 октября обстреляли нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан ракетами. Это произошло в Евлахском районе примерно в 21 час.
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Поскольку нефтепровод является едва ли не самым важным стратегическим объектом в регионе, а также важен и для "энергетической безопасности Европы", то, по информации Баку, "попытку террора" армия Азербайджана предотвратила.
- Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) перекачивает азербайджанскую, туркменскую, казахстанскую и российскую нефть в Турцию. Его протяженность – 1768 километров, а пропускная способность – более 50 миллионов тонн в год.
В ответ Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана как "наглую ложь", ведь армяне не намерены целиться в нефтегазовые инфраструктуры.
Однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведут огонь по Карабаху, будут уничтожены,
– пригрозили в ведомстве.
В то же время в армянском телеграм-канале WarGonzo сообщили, что ночью 7 октября в Степанакерте (центральный город непризнанной республики Нагорного Карабаха) постоянно воют тревожные сирены и падают бомбы.
- Впоследствии это подтвердили и в правительстве Армении, добавив, что противник ночью активно обстреливает также город Шуши. Официальные же ведомства Азербайджана эту информацию не комментировали.
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Ситуация в Нагорном Карабахе, напомним, приобрела признаки масштабной войны с 27 сентября 2020 года, хотя в целом конфликт вокруг региона между Азербайджаном и Арменией тянется более века.
Сейчас боевые действия продолжаются ежедневно и на нескольких направлениях. Обе стороны заявляют о потерях среди военных и гражданских.