Азербайджан заявил, что Армения обстреляла стратегический трубопровод, который качает нефть в Турцию. Армения в ответ назвала это наглой ложью, и заявила о ракетных обстрелах азербайджанцами города Степанакерт.

Пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана заявила, что вооруженные силы Армении вечером 6 октября обстреляли нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан ракетами. Это произошло в Евлахском районе примерно в 21 час.

Самое главное Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас

Поскольку нефтепровод является едва ли не самым важным стратегическим объектом в регионе, а также важен и для "энергетической безопасности Европы", то, по информации Баку, "попытку террора" армия Азербайджана предотвратила.

Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) перекачивает азербайджанскую, туркменскую, казахстанскую и российскую нефть в Турцию. Его протяженность – 1768 километров, а пропускная способность – более 50 миллионов тонн в год.

В ответ Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана как "наглую ложь", ведь армяне не намерены целиться в нефтегазовые инфраструктуры.

Однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведут огонь по Карабаху, будут уничтожены,

– пригрозили в ведомстве.

В то же время в армянском телеграм-канале WarGonzo сообщили, что ночью 7 октября в Степанакерте (центральный город непризнанной республики Нагорного Карабаха) постоянно воют тревожные сирены и падают бомбы.

Впоследствии это подтвердили и в правительстве Армении , добавив, что противник ночью активно обстреливает также город Шуши. Официальные же ведомства Азербайджана эту информацию не комментировали.

К теме Россия приложила руку к войне в Нагорном Карабахе, – генерал США Ходжес

Ситуация в Нагорном Карабахе, напомним, приобрела признаки масштабной войны с 27 сентября 2020 года, хотя в целом конфликт вокруг региона между Азербайджаном и Арменией тянется более века.

Сейчас боевые действия продолжаются ежедневно и на нескольких направлениях. Обе стороны заявляют о потерях среди военных и гражданских.