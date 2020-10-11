Боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже 14-й день подряд. Попытку перемирия 10 октября сорвали уже через несколько часов. Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, близкого к Нагорному Карабаху. Армения о Центре Карабаха – города Степанакерт.

Конфликт Армении и Азербайджана: что происходит сейчас

24 канал собрал актуальную информацию о войне в Нагорном Карабахе.

Интересно Ким Кардашян пожертвовала миллион долларов для Нагорного Карабаха

Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, что неподалеку от линии фронта в Нагорном Карабахе. Согласно сообщению, погибли 7 человек, еще 33 пострадали.

Впоследствии Баку сообщило и о ликвидации техники соперника. В частности уничтожили 13 танков, 6 самоходных гаубиц и еще 11 единиц различной техники.

Глава непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Араик Арутюнян заявил, что готов объявить войну Азербайджану. Впрочем он признал, что народ Карабаха хочет мира.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна смириться с последствиями войны. Мол, те территории, которые Баку отвоевало за 2 недели, Ереван больше не увидит.

Тем временем Армения опубликовала имена еще 25 погибших военных. Поэтому всего за две недели официально сообщили о гибели 429 армянских воинов. Азербайджан свои данные планирует опубликовать только после войны.



Степанакерт после обстрелов 10 октября / Фото AvinyanTigran

Актуально Германия призвала к поиску решения конфликта по Нагорному Карабаху

Что происходило раньше

27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Боевые действия продолжаются на нескольких разных направлениях.

Оба государства ввели режим военного положения.

В Баку подчеркнули, что хотят мира. Однако ситуацию в Нагорном Карабахе уже назвали началом Великой отечественной войны.

Тем временем в Ереване готовятся к затяжной войне за Карабах.

Из-за обострения конфликта уже погибли десятки военных и гражданских людей, сотни – получили ранения.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян призывает мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха. По его словам, только это остановит боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Европейский союз в ответ требует от стран-соперников немедленно прекратить боевые действия.

9 октября в Москве прошли переговоры о перемирии.

Участие в них приняли министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян.

10 октября в Нагорном Карабахе еще продолжались бои. Поэтому перемирие, которое должно было начаться в 12 часов 10 октября, но началось на несколько часов позже. Впрочем почти сразу же было сорвано.

Актуально Почти половина населения Нагорного Карабаха покинула дома, – омбудсмен

Что известно о потерях сторон

С начала обострения конфликта обе стороны потеряли сотни военных. Стоит заметить, что Азербайджан и Армения регулярно опровергают точные данные по погибшим.

Потери среди мирного населения

Армения сообщила о гибели 19 мирных жителей и 30 раненых.

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели по меньшей мере 27 человек, ранены десятки человек.

Война в Нагорном Карабахе, смотрите видео:

Реакция союзников сторон конфликта

В затянувшемся конфликте Армения заручилась поддержкой России, в частности военной, а вот Азербайджан опирается на своего ключевого союзника – Турцию.

Турция – о конфликте между Ереваном и Баку

Президент Турции Реджеп Эрдоган недвусмысленно обвинил в очередном обострении Армению.

Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку в армянской оккупации,

– сказал Эрдоган.

Позже Турция заявила о готовности поддержать Азейбарджан как за столом дипломатических переговоров, так и на поле боя. Анкара призвала Армению убираться вон из Карабаха.

Важно! Армения сообщает, что Турция якобы перебросила в зону боевых действий в Нагорном Карабахе 4 тысячи своих военных. Однако Азербайджан опровергает эту информацию. В пресс-службе минобороны заявили, что именно среди армянских военных якобы есть наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

Что говорят в Москве

Ранее появилась информация, что Армения обращалась к России за помощью, но та решила воздержаться от участия в конфликте. Однако впоследствии в Ереване эту информацию опровергли. В Армении говорят, что не видят необходимости привлекать третьи стороны к противостоянию.

События в Нагорном Карабахе прокомментировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

День был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является причиной серьезного беспокойства,

– заявил Песков.

Между тем в Госдуме России предложили, чтобы площадкой для проведения переговоров между армянской и азербайджанской стороной стал оккупированный Крым. Такое заявление обнародовал депутат Руслан Бальбек.

Заявление Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели минской группы ОБСЕ президенты Франции, России и США Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Дональд Трамп призвали стороны прекратить конфликт, не выдвигая предварительных условий. Впоследствии заявление группы поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Заявление ЕС

В Евросоюзе призвали стороны конфликта к прекращению боевых действий.

Позиция Украины относительно конфликта

Украина обеспокоена событиями в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить военный конфликт и избежать новых жертв.

Обратите внимание! Посольства Украины в Армении и Азербайджане призвали граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные конфликтом страны. Тем украинцам, которые сейчас находятся на их территории, рекомендовали соблюдать требования военного положения и в случае необходимости обращаться в дипведомства.

Основное о конфликте в Нагорном Карабахе

Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

Сейчас переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Где размещается Нагорный Карабах: карта