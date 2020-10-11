Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже 14-й день подряд. Попытку перемирия 10 октября сорвали уже через несколько часов. Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, близкого к Нагорному Карабаху. Армения о Центре Карабаха – города Степанакерт.
Конфликт Армении и Азербайджана: что происходит сейчас
24 канал собрал актуальную информацию о войне в Нагорном Карабахе.
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- Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, что неподалеку от линии фронта в Нагорном Карабахе. Согласно сообщению, погибли 7 человек, еще 33 пострадали.
- Впоследствии Баку сообщило и о ликвидации техники соперника. В частности уничтожили 13 танков, 6 самоходных гаубиц и еще 11 единиц различной техники.
- Глава непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" Араик Арутюнян заявил, что готов объявить войну Азербайджану. Впрочем он признал, что народ Карабаха хочет мира.
- В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна смириться с последствиями войны. Мол, те территории, которые Баку отвоевало за 2 недели, Ереван больше не увидит.
- Тем временем Армения опубликовала имена еще 25 погибших военных. Поэтому всего за две недели официально сообщили о гибели 429 армянских воинов. Азербайджан свои данные планирует опубликовать только после войны.
Степанакерт после обстрелов 10 октября / Фото AvinyanTigran
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Что происходило раньше
- 27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
- Боевые действия продолжаются на нескольких разных направлениях.
- Оба государства ввели режим военного положения.
- В Баку подчеркнули, что хотят мира. Однако ситуацию в Нагорном Карабахе уже назвали началом Великой отечественной войны.
- Тем временем в Ереване готовятся к затяжной войне за Карабах.
- Из-за обострения конфликта уже погибли десятки военных и гражданских людей, сотни – получили ранения.
- Армянский премьер-министр Никол Пашинян призывает мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха. По его словам, только это остановит боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
- Европейский союз в ответ требует от стран-соперников немедленно прекратить боевые действия.
- 9 октября в Москве прошли переговоры о перемирии.
- Участие в них приняли министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян.
- 10 октября в Нагорном Карабахе еще продолжались бои. Поэтому перемирие, которое должно было начаться в 12 часов 10 октября, но началось на несколько часов позже. Впрочем почти сразу же было сорвано.
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Что известно о потерях сторон
С начала обострения конфликта обе стороны потеряли сотни военных. Стоит заметить, что Азербайджан и Армения регулярно опровергают точные данные по погибшим.
Потери среди мирного населения
- Армения сообщила о гибели 19 мирных жителей и 30 раненых.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели по меньшей мере 27 человек, ранены десятки человек.
Война в Нагорном Карабахе, смотрите видео:
Реакция союзников сторон конфликта
В затянувшемся конфликте Армения заручилась поддержкой России, в частности военной, а вот Азербайджан опирается на своего ключевого союзника – Турцию.
Турция – о конфликте между Ереваном и Баку
Президент Турции Реджеп Эрдоган недвусмысленно обвинил в очередном обострении Армению.
Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку в армянской оккупации,
– сказал Эрдоган.
Позже Турция заявила о готовности поддержать Азейбарджан как за столом дипломатических переговоров, так и на поле боя. Анкара призвала Армению убираться вон из Карабаха.
Что говорят в Москве
Ранее появилась информация, что Армения обращалась к России за помощью, но та решила воздержаться от участия в конфликте. Однако впоследствии в Ереване эту информацию опровергли. В Армении говорят, что не видят необходимости привлекать третьи стороны к противостоянию.
События в Нагорном Карабахе прокомментировал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
День был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является причиной серьезного беспокойства,
– заявил Песков.
Между тем в Госдуме России предложили, чтобы площадкой для проведения переговоров между армянской и азербайджанской стороной стал оккупированный Крым. Такое заявление обнародовал депутат Руслан Бальбек.
Заявление Минской группы ОБСЕ
Сопредседатели минской группы ОБСЕ президенты Франции, России и США Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Дональд Трамп призвали стороны прекратить конфликт, не выдвигая предварительных условий. Впоследствии заявление группы поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
Заявление ЕС
В Евросоюзе призвали стороны конфликта к прекращению боевых действий.
Позиция Украины относительно конфликта
Украина обеспокоена событиями в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения должны сесть за стол переговоров, чтобы остановить военный конфликт и избежать новых жертв.
Основное о конфликте в Нагорном Карабахе
- Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.
- Сейчас переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
- Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
Где размещается Нагорный Карабах: карта