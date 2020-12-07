В свежем выпуске "Ты смотри!" 7 декабря – в Харькове неизвестные обстреляли трамвай. Людей в транспорте на тот момент находилось немного, к счастью, никто из них не пострадал. В Киеве задержали пьяную женщину-водителя. Она ехала по улице Крещатик и все время "подрезала" машину рядом.

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В Черновицкой области мужчина умер в приемном отделении. Пациент 40 минут ждал помощи, а когда его состояние резко ухудшилось, медики не оказали соответствующей помощи. Полиция возбудила уголовное дело.

Чиновники Министерства здравоохранения уверяют, что все под контролем и медицинская система справляется с увеличением количества случаев больных коронавирусом. Тогда как киевская власть просит дополнительные ресурсы. Кроме этого, мест в опорных больницах, которые раньше выделяли, уже нет.

В Мариуполе компания молодых ребят устроила драку в салоне троллейбуса. Поводом для гнева стало замечание кондуктора об отсутствии у них медицинских масок. Известно, что подростки были пьяны, но потом извинились.

Из-за карантина в Украине в маршрутках ограниченное количество мест. Но перевозчики Ивано-Франковска решили эту проблему необычно и довольно просто – доставили стулья в свободное пространство в транспорте.