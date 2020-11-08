Обстрелы азербайджанского консульства в Харькове: дипломаты опубликовали видео
В ночь на 7 ноября двое неизвестных обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Причиной инцидента мог стать баннер с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджи. Плакат дипломаты вывесили за две недели до стрельбы.
Несколько пуль попали в окно рядом с баннером. Именно поэтому консул Азербайджана Афган Салманов предполагает, что стрельба могла стать реакцией на плакат, сообщает "Суспільне".
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Когда вы заходите в Почетное консульство, там висит стенд. Он посвящен мирным жителям, погибшим в азербайджанском городе Гяндже. Это со стороны Армении был обстрелян этот город,
– сказал Салманов.
По мнению посла, обстрелы могли осуществить силы, которые недовольны тем, что Азербайджан успешно освобождает свои территории.
Реакция Армянского посольства
В то же время посол Армении в Украине Тигран Сейранян считает, что его земляки не причастны к преступлению.
"Я уверен что армянские общественные организации к этому никакого отношения не имеют, и вообще откуда такая уверенность что это обязательно Армения? Почетные консулы, как правило, занимаются какой-то коммерческой, экономической деятельностью", – подчеркнул Сейранян.
Видео обстрела посольства Азербайджана в Харькове:
Баннер с погибшими детьми в Гяндже возле посольства Азербайджана / Фото "Суспільне Харків"
Обстрел посольства Азербайджана: что известно
- В ночь на 7 ноября двое неизвестных совершили 6 выстрелов в здание консульства Азербайджанской Республики в Харькове.
- Кроме того, они разбили окно и входную дверь.
- В офисе людей не было, поэтому никто не пострадал.
- МИД Азербайджана в содеянном обвинило армян.
- Национальная полиция взяла под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине.
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