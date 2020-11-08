В ночь на 7 ноября двое неизвестных обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Причиной инцидента мог стать баннер с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджи. Плакат дипломаты вывесили за две недели до стрельбы.

Несколько пуль попали в окно рядом с баннером. Именно поэтому консул Азербайджана Афган Салманов предполагает, что стрельба могла стать реакцией на плакат, сообщает "Суспільне".

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Когда вы заходите в Почетное консульство, там висит стенд. Он посвящен мирным жителям, погибшим в азербайджанском городе Гяндже. Это со стороны Армении был обстрелян этот город,

– сказал Салманов.

По мнению посла, обстрелы могли осуществить силы, которые недовольны тем, что Азербайджан успешно освобождает свои территории.

Реакция Армянского посольства

В то же время посол Армении в Украине Тигран Сейранян считает, что его земляки не причастны к преступлению.

"Я уверен что армянские общественные организации к этому никакого отношения не имеют, и вообще откуда такая уверенность что это обязательно Армения? Почетные консулы, как правило, занимаются какой-то коммерческой, экономической деятельностью", – подчеркнул Сейранян.

Видео обстрела посольства Азербайджана в Харькове:



Баннер с погибшими детьми в Гяндже возле посольства Азербайджана / Фото "Суспільне Харків"

Обстрел посольства Азербайджана: что известно

В ночь на 7 ноября двое неизвестных совершили 6 выстрелов в здание консульства Азербайджанской Республики в Харькове.

Кроме того, они разбили окно и входную дверь.

В офисе людей не было, поэтому никто не пострадал.

МИД Азербайджана в содеянном обвинило армян.

Национальная полиция взяла под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Обратите внимание! Армения и Азербайджан враждуют уже 30 лет. Конфликт между государствами обострился 27 сентября в Нагорном Карабахе. Сейчас там идут интенсивные боевые действия. Подробнее о ситуации в регионе – читайте здесь.