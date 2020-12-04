За прошедшие сутки 3 декабря пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Это второй такой случай с начала перемирия. Лишь 5 ноября было больше - 11 нарушений.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 4 декабря сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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Где с чего били боевики 3 декабря

Вблизи Водяного боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Кроме того, неподалеку, используя запрещенные мины ПОМ-2, оккупанты 4 раза проводили дистанционное минирование местности перед позициями ОС.

боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Кроме того, неподалеку, используя запрещенные мины ПОМ-2, оккупанты 4 раза проводили дистанционное минирование местности перед позициями ОС. В районе Шумив и Авдеевки пророссийские наемники совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов.

пророссийские наемники совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов. Возле Опытного боевики били из подствольного гранатомета.

боевики били из подствольного гранатомета. Огонь украинские воины не открывали.

К счастью, боевых потерь и ранений среди защитников Украины не было.

Какой была ситуация с начала суток 4 декабря

Оккупанты только 1 раз нарушили перемирие.

нарушили перемирие. Обстрел украинских позиций произошел около Водяного .

. Боевики использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.

Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

В штабе добавили, что о применении вооруженными формированиями России запрещенных образцов тяжелого вооружения они сообщили представителям ОБСЕ. Произошло это из-Украинскую сторону Общего центра контроля и координации.

Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, – подытожили в пресс-центре Объединенных сил.