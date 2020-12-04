Обстрелы и минирование позиций: боевики на Донбассе снова нарушили перемирие 9 раз
За прошедшие сутки 3 декабря пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Это второй такой случай с начала перемирия. Лишь 5 ноября было больше - 11 нарушений.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 4 декабря сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
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Где с чего били боевики 3 декабря
- Вблизи Водяного боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Кроме того, неподалеку, используя запрещенные мины ПОМ-2, оккупанты 4 раза проводили дистанционное минирование местности перед позициями ОС.
- В районе Шумив и Авдеевки пророссийские наемники совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Опытного боевики били из подствольного гранатомета.
- Огонь украинские воины не открывали.
- К счастью, боевых потерь и ранений среди защитников Украины не было.
Какой была ситуация с начала суток 4 декабря
- Оккупанты только 1 раз нарушили перемирие.
- Обстрел украинских позиций произошел около Водяного.
- Боевики использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-миллиметровые минометы.
- Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.
В штабе добавили, что о применении вооруженными формированиями России запрещенных образцов тяжелого вооружения они сообщили представителям ОБСЕ. Произошло это из-Украинскую сторону Общего центра контроля и координации.
Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, – подытожили в пресс-центре Объединенных сил.
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