За прошедшие сутки 2 ноября пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня. К счастью, боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 3 ноября сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где и из чего били оккупанты 2 ноября

В районе Шумив пророссийские наемники применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

Недалеко от Старогнатовки боевики обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.

С начала 3 ноября на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина – огневых провокаций со стороны боевиков не было.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил контролируют украинские защитники. Привлеченные подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,

– отметили в штабе.

Что происходит на Донбассе по состоянию на 7:00 3 ноября: сводка пресс-центра ОС – видео

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала