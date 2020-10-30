Украинской стороне удалось прекратить обстрелы боевиков вблизи Водяного. В Трехсторонней контактной группе привлекли координационные механизмы, чтобы отреагировать на обострение на временно оккупированном Донбассе.

Об этом заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщили на сайте Офиса Президента. Теперь инициируют экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

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По словам советника, 29 октября боевики открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. Пострадали военные. На утро 30 октября, обстрелы продолжались.

Представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности ТКГ квалифицируют это как инцидент, который, в частности, характеризуют, таким, что:

имеет признаки сознательной эскалации конфликта;



направлен на целенаправленный срыв договоренностей о прекращении огня.

Арестович подчеркнул, что в связи с этим украинская сторона привлекла координационные механизмы в рамках Трехсторонней контактной группы с ОБСЕ и российской стороной и с их помощью прекратила обстрелы.

Что происходило на Донбассе 29 – 30 октября:

29 октября оккупанты 5 раз нарушали режим "тишины", прицельно обстреляв позиции ВСУ. Двоих украинских военных ранили.

Кроме того, боевики запускали беспилотники в районе Золотого.

Однако ночью 30 октября боевики из гранатометов обстреляли украинских защитников. К сожалению, двое военных ВСУ погибли.

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​Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала