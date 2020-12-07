Кремль скрыл детали разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. В частности, то, что одной из тем было отравление оппозиционера Алексея Навального.

В России утверждали, что лидеры обсуждали другие актуальные темы. Однако в официальном сообщении речь о Навальном не шла. Об этой детали рассказали в правительстве Германии, сообщает ТАСС.

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Что известно о разговоре Путина и Меркель

Руководители стран провели телефонный разговор, где говорили об Украине. В частности, якобы перемирие на Донбассе вполне соблюдается.

Также Меркель с Путиным обсудили выполнение минских договоренностей. Также лидеры государств подтвердили намерения продолжить совместную работу в нормандском формате.

Среди других тем были вакцина против коронавируса и ситуация в Нагорном Карабахе.

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Обратите внимание! Навального отравили "Новичком" в августе. Из-за тяжелого состояния политика госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите". Сейчас оппозиционер чувствует себя хорошо, он проходит реабилитацию в Германии. Однако в Россию планирует вернуться.

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