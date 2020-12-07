Обсуждали отравления Навального: Кремль скрыл детали разговора Путина и Меркель
Кремль скрыл детали разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. В частности, то, что одной из тем было отравление оппозиционера Алексея Навального.
В России утверждали, что лидеры обсуждали другие актуальные темы. Однако в официальном сообщении речь о Навальном не шла. Об этой детали рассказали в правительстве Германии, сообщает ТАСС.
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Что известно о разговоре Путина и Меркель
- Руководители стран провели телефонный разговор, где говорили об Украине. В частности, якобы перемирие на Донбассе вполне соблюдается.
- Также Меркель с Путиным обсудили выполнение минских договоренностей. Также лидеры государств подтвердили намерения продолжить совместную работу в нормандском формате.
- Среди других тем были вакцина против коронавируса и ситуация в Нагорном Карабахе.
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