Премьер Денис Шмыгаль 19 ноября провел еще одно совещание с мэрами украинских городов. Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива абсолютному локдауну.

На встрече также присутствовали руководители Минздрава Украины и представители других министерств. Об этом сообщил Правительственный портал.

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Шмыгаль подчеркнул, что каждый из участников встречи является ответственным за человеческие жизни.

Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации,

– заметил премьер.

Что еще сказал Шмыгаль

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин могут усилить.

Правительство не хочет вводить полный локдаун (как это было весной).

Кабмин готов прислушаться к советам местных властей по усилению карантина.

Правительство передало в местные бюджеты очередной транш в размере 870 миллионов гривен. За эти деньги больницы должны обеспечить кислородом.

Мэры должны наладить процесс маршрутизации больных коронавирусом в местные больницы.

Обратите внимание! 19 ноября в Украине зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом. За сутки 18 ноября COVID-19 подтвердили у 13 357 человек. Подробнее читайте здесь.