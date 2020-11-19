Обсудили усиление карантина: Шмыгаль провел совещание с мэрами городов
Премьер Денис Шмыгаль 19 ноября провел еще одно совещание с мэрами украинских городов. Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива абсолютному локдауну.
На встрече также присутствовали руководители Минздрава Украины и представители других министерств. Об этом сообщил Правительственный портал.
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Шмыгаль подчеркнул, что каждый из участников встречи является ответственным за человеческие жизни.
Нам нужно совместно нести эту ответственность, обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации,
– заметил премьер.
Что еще сказал Шмыгаль
- В случае ухудшения ситуации с коронавирусом карантин могут усилить.
- Правительство не хочет вводить полный локдаун (как это было весной).
- Кабмин готов прислушаться к советам местных властей по усилению карантина.
- Правительство передало в местные бюджеты очередной транш в размере 870 миллионов гривен. За эти деньги больницы должны обеспечить кислородом.
- Мэры должны наладить процесс маршрутизации больных коронавирусом в местные больницы.
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