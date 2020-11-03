Обвиняемый по делу МН17 впервые сам свидетельствовал в суде: детали
В Гааге возобновили судебные слушания по делу об авиакатастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Обвиняемый Олег Пулатов впервые лично отвечал на вопросы судей.
Ранее его позицию представляли нидерландские адвокаты. Об этом сообщают журналисты "Граты".
Важно "Ответственность неизбежна": в Нидерландах возобновились слушания по делу МН17
О чем говорил Пулатов
На видеозаписи заседания заметно, что Пулатов сам отвечал на вопросы. Это единственный из четырех обвиняемых, решивший самостоятельно себя защищать.
Он в очередной раз отказался признавать себя виновным. А также заявил, что:
- ничего не знал об установке БУК в "ополчении так называемого "ДНР"";
- 16 и 17 июля 2014 года находился в районе крушения самолета, потому что "решал хозяйственные вопросы".
Также он рассказал о телефонных разговорах с представителями так называемых самопровозглашенных республик Луганской и Донецкой областей. Он, якобы для дезинформации, использовал 8 телефонных номеров. Все делалось, чтобы вводить в заблуждение СБУ, которая прослушивала линии боевиков.
Подозреваемый прокомментировал перехваченные телефонные разговоры. По его сообщению, якобы 80% содержания разговора – явная дезинформация, которую подготовили специально для украинской армии.
Все важные разговоры мы могли вести только с глазу на глаз или с помощью закрытой связи,
– сказал он.
К тому же по просьбе адвокатов, Пулатов также расшифровал часть армейского сленга на записях.
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