Бывший полицейский Миннеаполиса Дерек Шовен, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел на волю. Он внес необходимый залог в размере 1 миллиона долларов.

Дерек Шовен – подозреваемый в убийстве в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте – вышел из тюрьмы Оук-Парк-Хейтс. Об этом сообщает Fox News.

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Под стражей бывший коп был с 31 мая. Однако 7 октября стало известно, что он уже на свободе. Произошло это после внесения необходимой суммы залога – 1 миллиона долларов.

Остальные трое полицейских, которые были вместе с Шовеном при задержании Флойда, ранее внесли залог в 750 тысяч долларов. Сейчас всех четырех экс-правоохранителей планируют судить вместе в марте 2021 года.

Обратите внимание! На видео с места трагического инцидента заметно, как Шовен прижал Флойда к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь. К сожалению, мужчина умер. А страну охватили массовые протесты. Подробнее о гибели Флойда читайте по ссылке.

Смотрите видео задержания Джорджа Флойда