В Великобритании завершили расследование против депутата парламента от консерваторов и экс-министра. Политика обвиняли в домогательствах и изнасиловании.

Имя экс-министра так и не обнародовали, сообщает BBC.

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Что известно о вероятном изнасиловании

Инциденты произошли в период между июлем 2019 года и январем 2020 в Вестминстере, Ламбет и Хэкни. Пожаловалась на политика якобы бывшая сотрудница парламента.

Депутата арестовали 1 августа, однако впоследствии отпустили под залог. В полиции отметили, что доказательства по делу не подтвердили. Поэтому дальнейших мер не будут принимать.

Заявительнице уже сообщили о таком решении.

Останется ли депутат в политике

После объявления обвинений Консервативную партию призвали исключить депутата из списков. Однако партия решила подождать завершения следствия.

Однако подозреваемый не участвовал в работе парламента с момента объявления подозрения.

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