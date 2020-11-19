В ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах на Луганщине: детали, фото, видео
Правоохранители провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области. Причина – расследование дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время пожаров на Луганщине.
Почему в управлении ГСЧС провели обыски
Следствие установило, что одной из главных причин пожаров было системное хищение горючего под руководством областного управления ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее В ГБР считают, что причиной пожаров на Луганщине могла стать халатность руководства ГСЧС
По информации Бюро, почти в каждом структурном подразделении Управления по указаниям руководства купили специальные технические средства – приборы для коррекции одометров автомобилей. Их использовали для манипуляций с пробегом спецтехники. Его завышали, а горючее разворовывали.
В результате в управлении ГСЧС не было достаточного резерва горюче-смазочных материалов. А это привело к тому, что спецтехника для тушения пожаров во время возникновения массовых пожаров на Луганщине не смогла вовремя выехать на места возгораний.
В ГБР отметили, что коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.
Также следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.
Обыски, по информации ведомства, прошли 17 ноября.
Что нашли во время обысков
В Луганской областной прокуратуре рассказали, что во время обысков изъяли
- приборы;
- документацию по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мероприятий по ликвидации пожаров.
Кроме того, допросили должностных лиц и назначили ряд судебных экспертиз.
Что грозит виновникам
Заключение сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов (4 250 – 12 750 гривен).
Обыски в управлении ГСЧС: Фото ГБР
В управлении ГСЧС провели обыски: смотрите видео
Что известно про масштабные пожары на Луганщине: основное
- В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли массовые пожары.
- В результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 – травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС.
- В штабе ООС заявили, что пожары могли повлечь провокации со стороны российских боевиков.
- Более 300 домов выгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.
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