Правоохранители провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области. Причина – расследование дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время пожаров на Луганщине.

Почему в управлении ГСЧС провели обыски

Следствие установило, что одной из главных причин пожаров было системное хищение горючего под руководством областного управления ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее В ГБР считают, что причиной пожаров на Луганщине могла стать халатность руководства ГСЧС

По информации Бюро, почти в каждом структурном подразделении Управления по указаниям руководства купили специальные технические средства – приборы для коррекции одометров автомобилей. Их использовали для манипуляций с пробегом спецтехники. Его завышали, а горючее разворовывали.

В результате в управлении ГСЧС не было достаточного резерва горюче-смазочных материалов. А это привело к тому, что спецтехника для тушения пожаров во время возникновения массовых пожаров на Луганщине не смогла вовремя выехать на места возгораний.

В ГБР отметили, что коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Также следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Обыски, по информации ведомства, прошли 17 ноября.

Что нашли во время обысков

В Луганской областной прокуратуре рассказали, что во время обысков изъяли

приборы;

документацию по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мероприятий по ликвидации пожаров.

Кроме того, допросили должностных лиц и назначили ряд судебных экспертиз.

Что грозит виновникам

Заключение сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов (4 250 – 12 750 гривен).

Обыски в управлении ГСЧС: Фото ГБР

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