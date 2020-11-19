Полиция, прокуратура и СБУ 19 ноября совместно наведались в Музей Революции Достоинства с обысками. Как объяснили в Службе безопасности, правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных денег при реконструкции комплекса.

Общая сумма ущерба вследствие вероятных злоупотреблений может доходить до 100 миллионов гривен, рассказали в Службе безопасности Украины.

Важно В Музей Революции Достоинства полиция пришла с обыском

Правоохранители подозревают должностных лиц мемориального комплекса в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Дело расследуют по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия. За это виновникам может грозить от 3 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители задокументировали, что руководители Музея заключили договоры о реконструкции на 150 миллионов гривен. Из них подрядчики уже получили 80% – 111 миллионов гривен.

Впрочем, правоохранители выяснили, что работы фактически не проводились в те сроки, которые были договорены в соглашениях. Кроме того, значительную часть денег подрядчики потратили вовсе не на то, что предусматривали соглашения.

В полиции также рассказали, что в связи с ревизией, на счетах подрядчика остались лишь чуть больше 9 миллионов гривен из всей суммы. Хотя работы, как уже отмечалось, практически не выполнялись.

Кроме того, правоохранители подозревают нарушения и в самом Музее Революции Достоинства, которые могли повлечь ущерб государству на почти 4 миллиона гривен.

Подробнее об обысках: