Ищут миллионы гривен: СБУ прокомментировала обыски в Музее Революции Достоинства
Полиция, прокуратура и СБУ 19 ноября совместно наведались в Музей Революции Достоинства с обысками. Как объяснили в Службе безопасности, правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных денег при реконструкции комплекса.
Общая сумма ущерба вследствие вероятных злоупотреблений может доходить до 100 миллионов гривен, рассказали в Службе безопасности Украины.
Важно В Музей Революции Достоинства полиция пришла с обыском
Правоохранители подозревают должностных лиц мемориального комплекса в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
Дело расследуют по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия. За это виновникам может грозить от 3 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители задокументировали, что руководители Музея заключили договоры о реконструкции на 150 миллионов гривен. Из них подрядчики уже получили 80% – 111 миллионов гривен.
Впрочем, правоохранители выяснили, что работы фактически не проводились в те сроки, которые были договорены в соглашениях. Кроме того, значительную часть денег подрядчики потратили вовсе не на то, что предусматривали соглашения.
В полиции также рассказали, что в связи с ревизией, на счетах подрядчика остались лишь чуть больше 9 миллионов гривен из всей суммы. Хотя работы, как уже отмечалось, практически не выполнялись.
Кроме того, правоохранители подозревают нарушения и в самом Музее Революции Достоинства, которые могли повлечь ущерб государству на почти 4 миллиона гривен.
Подробнее об обысках:
- Сначала о проведении обысков рассказал сам Музей Революции Достоинства. Так как они выглядели несколько странно, поскольку проводились во время научного форума, который проходил в музее, а также за два дня до Дня свободы и достоинства – 21 ноября.
- В самом музее уже успели заявить, что это из-за их замечаний о все более частом употреблении термина "государственный переворот" относительно событий Революции Достоинства.
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