Обыски в Музее Революции Достоинства: директор рассказал, что изъяла полиция
В Музее Революции Достоинства правоохранители провели обыски. Также обыскали и квартиру директора музея, следователи изъяли важные вещи, однако представители музея уверены, что это не совсем законно.
Директор музея Игорь Пошивайло отметил, что обоснование обыска правоохранителями было лаконичным – это постановление Голосеевского районного суда в соответствии с уголовным производством. О производстве Пошивайло узнал только в день обысков от самих следователей, об этом рассказал директор в эфире 24 канала.
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Обыск начался в 7:00. "Это продолжалось 2 часа. Обыскивали квартиру. Изъяли переносной жесткий диск для хранения архива, для создания нашего проекта. Так состоялся обыск в квартире", – сказал Пошивайло.
На жестком диске директор сохранял историю создания музея еще от общественной инициативы. "В постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью. Однако электронные носители не являются документацией", – отметил Пошивайло.
Он отметил, что офис обыскивали на час позже, чем квартиру. Также директор музея добавил, что следователи заблокировали работу 2 помещений, однако он не уточнил, каких именно.
Что еще изъяли правоохранители
На своей странице в фейсбук нардеп Владимир Арьев отмечал, что следователи изъяли документацию, эту информацию подтвердили в музее.
Какова причина обысков
Пошивайло подчеркнул, что правоохранители искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной Сотни. Как сообщили в СБУ, музей якобы перечислил подрядчикам 111 миллионов гривен, а те в указанное время ничего не сделали.
В то же время директор рассказал, что деньги перечислили генподрядчику в соответствии с тендерной процедурой. По его словам, музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление информации по этой ситуации.
Пошивайло добавил, что сначала хотел вызвать полицию, когда в его квартиру ворвались.
Обыски в Музее Революции Достоинства: что известно
- Об обысках сообщили работники Музея Революции Достоинства на официальной фейсбук-странице. Там обнародовали соответствующие фото.
- Проводили обыски следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Кроме них, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ, а процессуальное руководство – городская прокуратура.
- Вероятно, следственные действия проводят по делу по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц музея. Речь идет именно о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Такая информация появилась в издании "Украинская правда".
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