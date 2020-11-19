В Музее Революции Достоинства правоохранители провели обыски. Также обыскали и квартиру директора музея, следователи изъяли важные вещи, однако представители музея уверены, что это не совсем законно.

Директор музея Игорь Пошивайло отметил, что обоснование обыска правоохранителями было лаконичным – это постановление Голосеевского районного суда в соответствии с уголовным производством. О производстве Пошивайло узнал только в день обысков от самих следователей, об этом рассказал директор в эфире 24 канала.

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Обыск начался в 7:00. "Это продолжалось 2 часа. Обыскивали квартиру. Изъяли переносной жесткий диск для хранения архива, для создания нашего проекта. Так состоялся обыск в квартире", – сказал Пошивайло.

На жестком диске директор сохранял историю создания музея еще от общественной инициативы. "В постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью. Однако электронные носители не являются документацией", – отметил Пошивайло.

Он отметил, что офис обыскивали на час позже, чем квартиру. Также директор музея добавил, что следователи заблокировали работу 2 помещений, однако он не уточнил, каких именно.

Что еще изъяли правоохранители

На своей странице в фейсбук нардеп Владимир Арьев отмечал, что следователи изъяли документацию, эту информацию подтвердили в музее.

Какова причина обысков

Пошивайло подчеркнул, что правоохранители искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной Сотни. Как сообщили в СБУ, музей якобы перечислил подрядчикам 111 миллионов гривен, а те в указанное время ничего не сделали.

В то же время директор рассказал, что деньги перечислили генподрядчику в соответствии с тендерной процедурой. По его словам, музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление информации по этой ситуации.

Пошивайло добавил, что сначала хотел вызвать полицию, когда в его квартиру ворвались.

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