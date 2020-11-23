Обыски в Музее Революции Достоинства – это точно не об обвинениях в хищении бюджетных денег. Вероятнее всего, это связано с Россией и проевропейской позицией украинцев.

Дело в том, что в 2020 году очень резко изменилось отношение к Революции Достоинства и европейскому развитию государства. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

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"На разных линиях пытаются дискредитировать европейский выбор украинцев. Музей Революции Достоинства тоже одна из институций, которая исследует и является платформой для презентации, обсуждений, дискуссий относительно нашей истории и утверждения нашей идентичности", – отметил Пошивайло.

Он заверил, что обыски и проверки – это не случайность. Также добавил, что СМИ обратили внимание не на ту программу мероприятий, которую готовили год, а именно на "этот информповод, который транслировался от страны-агрессора".

Там даже самые главные пропагандисты России, в частности Соловьев и Скабеева, говорили об этом, как о супергарячей новости,

– подчеркнул Пошивайло.

По его словам, если бы действительно были нарушения, то правоохранители сделали бы свою работу тихо и спокойно.

"Они бы привели какие-то факты, а меня вызывают как свидетеля – это тоже говорит о том, что шум был не из-за фактов и дела. Это информационная спецоперация против музея и ценностей Революции Достоинства", – подытожил директор.

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