В Музее Революции Достоинства полиция и СБУ провели обыски. Произошло все это как раз накануне годовщины событий Майдана, что возмутило не только общество, но и представителей власти.

Сайт 24 канала рассказывает, почему с обысками в музей пришли именно сейчас и какими мотивами руководствовались.

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Что говорят эксперты

Дмитрий Никифоров, руководитель юридической фирмы "Барген", отметил, что обыски всегда неожиданные, такая внезапность позволяет правоохранителям получить больше информации. Однако учитывая значимость темы в обществе, правоохранительные органы явно преследовали цель привлечь внимание к своей работе, что может свидетельствовать о политическом подтексте дела, особенно учитывая активное расследование ГБР в отношении участников Революции Достоинства.

Это уголовное производство касается присвоения бюджетных средств. Поскольку дело уже имеет общественный резонанс, проведен громкий обыск – следователи и прокуроры должны в кратчайший срок дать ответ, были ли злоупотребления и либо закрыть дело, либо установить виновных лиц, – сказал Никифоров.

Он добавил, что вызовы политиков в правоохранительные органы никогда не происходили просто так. Это является очередным подтверждением политизации ГБР как правоохранительного органа, потому что ГБР уже не впервые демонстрирует свою готовность "отрабатывать" определенных политиков.

Оксана Горкуша, старший научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, говорит, что украинцам часто навязывается убеждение, что сколько бы мы ни утверждали достоинство и не славили Украину – они все равно ее утопчут в грязь. Поэтому побуждается принять как данность тот факт, что мы бессильны что-либо изменить.

Почему с тендером были проблемы

Лучший проект мемориала, который должны были построить в центре Киева, выбрали еще в феврале 2018 года. Согласно проекту, мемориальный комплекс должен был состоять из двух частей. Со стороны Майдана Незалежности и Крещатика будет мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Героев Небесной сотни – которые составят сплошную стену. А мост над Аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей нового пространства – парковой зоны, которая появится вместо дороги.

Стоимость строительства мемориала оценили в 154 миллиона гривен, правда, первый тендер так и не состоялся, потому что заявку подала только одна компания. В следующий раз на тендере зарегистрировалось четыре компании, но победило предложение компании "Северо-украинский строительный альянс". Там предлагалось выполнить проект за 143 миллиона гривен.

Как сообщали ранее в программе "Схемы", эта компания приближена к народному депутату и известному столичному застройщику Максиму Микитасю. Чуть позже предложение отклонили, мотивировав это тем, что в компании не учли сложность проекта. Новым победителем стала "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация".

Анализ "Схем" выявил факты, которые могут свидетельствовать: Мемориал Героев Небесной Сотни будет возводить компания, косвенно связанная с фирмами семьи Андрея Кравца. При прежней власти он руководил Государственным управлением делами при администрации президента, за что его часто называли "завхозом Януковича", – объясняют журналисты.

Что говорят органы власти

Обыски в Музее Революции Достоинства состоялись 19 ноября – за два дня до Дня Достоинства и свободы. Но об обысках стало известно от пресс-службы самого музея. В музее также удивились, поскольку обыски проводились во время научного форума.

Директор музея Игорь Пошивайло отметил, что правоохранители с обысками пришли и к нему домой. Он сообщил, что офис обыскивали на час позже, чем квартиру. Также директор музея добавил, что следователи заблокировали работу 2 помещений.

Пошивайло добавил, что события с обысками и уголовным производством имеют вид сюрреалистических. Ведь сначала музею не дали построить Мемориал Героев Небесной Сотни, арестовав участок, а теперь обвиняют, что его не построили, а деньги, мол, исчезли.

Вся деятельность нашего государственного учреждения, в том числе финансово-хозяйственная, жестко регламентируется законодательством и рядом высших инстанций, мы преодолели кучу преград, в том числе бюрократических, чтобы выполнить поручение правительства и запрос общества на достойное чествование памяти погибших на Майдане. Сейчас же действия в канун Дня Достоинства и Свободы воспринимаем как политический заказ заткнуть рот мощной площадке критического осмысления нашей сложной истории, утверждение цивилизационного выбора и демократических ценностей украинцев, – сказал Пошивайло.

Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти, отметил, что со стороны музея и Украинского института национальной памяти нет препятствования следственным действиям. Правда, их удивил способ, которым они осуществляются, поскольку часть из изъятых документов были в свободном доступе, а музей был готов их предоставить в ответ на обычный запрос.

Также смущает, что следователи выбрали именно это время для обысков, ведь они состоялись непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане. Этим однозначно воспользуются антиукраинские силы, пытающиеся дискредитировать Революцию Достоинства, - сказал Дробович.

Отреагировали на это и в Офисе президента. Там заявили, что удивлены, ведь обыск в музее Революции Достоинства провели именно накануне годовщины событий на Майдане. Такое решение не способствует установлению согласия в стране.

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве, – сказано в сообщении ведомства.

В прокуратуре Киева опровергли информацию, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились специально под дату начала Майдана. Такие предположения в пресс-службе органа назвали манипуляциями.

А вот в пресс-службе Минкульта также удивлены выбором даты для обыска и отметили, что постановление суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года.

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