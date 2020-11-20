Под здание Службы безопасности Украины в Киеве утром 20 ноября пришли протестующие. Все из-за обысков в Музее Революции Достоинства, которые состоялись накануне.

Среди протестующих ученые, сотрудники мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и директор музея Игорь Пошивайло. Об этом сообщают Укринформ и "Цензор.НЕТ".

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Всего на акцию собрались несколько десятков человек. К ним вышли представители СБУ, чтобы поговорить. В целом ситуация вполне спокойная.

Обыски 19 ноября в Музее Революции Достоинства и квартире директора – проявление пренебрежения к ценностям, за которые выходили люди на Майдан,

– заявили участники акции.

Сам директор Музея Игорь Пошивайло настаивает: возмущает сама форма получения нужной информации. Мол, правоохранители взяли всего несколько документов, которые им могли легко прислать на первый же запрос.

Он также заверил, что часть выделенных денег находится на счетах подрядчиков, а на остальные – уже закупили строительные материалы. Впрочем, не могут начать работы из-за ареста аллеи Героев Небесной Сотни.

Протесты в СБУ из-за обысков в Музее Революции Достоинства: смотрите фото (Укринформ и "Цензор.НЕТ")

Почему в Музее Революции Достоинства проводили обыски: