Обыски не касаются годовщины, – прокуратура о дате обысков в Музее Революции Достоинства
В прокуратуре Киева опровергли информацию, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились специально под дату начала Майдана. Такие предположения в пресс-службе органа назвали манипуляциями.
Что сказали в прокуратуре Киева об обысках
Уголовное производство в отношении музея открыли еще летом. Об этом в комментарии УНИАН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции,
– сказала Максимец.
Нарушения в музее обнаружили еще весной
Весной Государственная аудиторская служба проверяла деятельность Музея Революции Достоинства и выявила факты, о которых и сообщила правоохранителям. Дело о расходовании средств открыли летом, а решения от суда, чтобы начать следственные действия, поступили месяц назад.
Главное об обысках в Музее Революции Достоинства
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства пришли с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.
- В СБУ отметили, что расследуют дело о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.
- Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
- В Музее все обвинения отвергают.
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