В прокуратуре Киева опровергли информацию, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились специально под дату начала Майдана. Такие предположения в пресс-службе органа назвали манипуляциями.

Что сказали в прокуратуре Киева об обысках

Уголовное производство в отношении музея открыли еще летом. Об этом в комментарии УНИАН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции,

– сказала Максимец.

Нарушения в музее обнаружили еще весной

Весной Государственная аудиторская служба проверяла деятельность Музея Революции Достоинства и выявила факты, о которых и сообщила правоохранителям. Дело о расходовании средств открыли летом, а решения от суда, чтобы начать следственные действия, поступили месяц назад.

Обратите внимание! 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Праздник ввели в 2014 году в честь начала сразу двух революций – Оранжевой и Революции Достоинства.

Главное об обысках в Музее Революции Достоинства

19 ноября в Музей Революции Достоинства пришли с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

В СБУ отметили, что расследуют дело о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении денег, которые выделили на реконструкцию Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

В Музее все обвинения отвергают.

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