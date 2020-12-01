Обыски СБУ на Закарпатье: Венгрия сделала несколько гневных заявлений в сторону Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обыски Службы безопасности Украины на Закарпатье. Во время них СБУ обнаружили провенгерские материалы, которые наносят вред суверенитету Украины.
Подробнее о заявлении Сийярто по обысков СБУ на Закарпатье
Соответствующее обращение глава венгерского опубликовал в фейсбуке. Перевод его слов приводит Mukachevo.net.
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К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели в отношении венгерских партий и венгерского меньшинства,
– подчеркнул он.
Министр иностранных дел Венгрии добавил, что "из-за недопустимости таких действий" они вызвали посла Украины Любовь Непоп. Ей хотят "выразить недовольство действиями руководства Украины".
Кроме того, Сийярто рассказал, что 1 декабря будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО. С ним он намерен обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе.
"Последние действий украинской власти на Закарпатье перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами", – заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.
Заметим, по данным Mukachevo.net. обыски прошли у представителей KMKSZ – Венгерской культурной ассоциации Закарпатья, более известной как Общество венгров Закарпатья.
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Коротко об обысках СБУ на Закарпатье
- 30 ноября СБУ сообщила про обыски у функционеров одного из благотворительных закарпатских фондов. Где именно и когда они происходили – не уточнили.
- СБУ изучает возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинение вреда ее государственной безопасности.
- Также исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей. Их подозревают в поддержке государственных органов соседней страны по ведению подрывной деятельности в ущерб Украине.
- Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.
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