Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обыски Службы безопасности Украины на Закарпатье. Во время них СБУ обнаружили провенгерские материалы, которые наносят вред суверенитету Украины.

Подробнее о заявлении Сийярто по обысков СБУ на Закарпатье

Соответствующее обращение глава венгерского опубликовал в фейсбуке. Перевод его слов приводит Mukachevo.net.

К теме СБУ обнаружила на Закарпатье популяризаторов "Великой Венгрии": вредил Украине благотворительный фонд

К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели в отношении венгерских партий и венгерского меньшинства,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что "из-за недопустимости таких действий" они вызвали посла Украины Любовь Непоп. Ей хотят "выразить недовольство действиями руководства Украины".

Кроме того, Сийярто рассказал, что 1 декабря будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО. С ним он намерен обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе.

"Последние действий украинской власти на Закарпатье перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами", – заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Заметим, по данным Mukachevo.net. обыски прошли у представителей KMKSZ – Венгерской культурной ассоциации Закарпатья, более известной как Общество венгров Закарпатья.

Обратите внимание Депутаты на Закарпатье после присяги якобы спели гимн Венгрии: детали скандала – видео

Коротко об обысках СБУ на Закарпатье