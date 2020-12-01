Служба безопасности Украины провела обыски в Ивано-Франковском филиале Суспильного телевидения. В результате правоохранители задержали менеджера.

Женщину подозревают в систематическом вымогательстве взяток у подчиненных филиала Суспильного. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Ивано-Франковской области.

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"Менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате", – говорится в сообщении.

Работницу компании задержали "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете. СБУ готовит объявления подозрения, продолжаются следственные действия.

Реакция Суспильного

Суспильне уже отреагировало на обыски в филиале Ивано-Франковска. Там сообщили, если неправомерные действия их сотрудницы будут подтверждены, то Суспильне примет соответствующие меры в отношении виновных лиц.

"Суспильне не терпит нарушения закона кем-либо", – говорится в заявлении.

В то же время компания ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готова содействовать следствию.

Суспильне: что известно