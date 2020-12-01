В Ивано-Франковском филиале Суспильного провели обыски: задержали менеджера
Служба безопасности Украины провела обыски в Ивано-Франковском филиале Суспильного телевидения. В результате правоохранители задержали менеджера.
Женщину подозревают в систематическом вымогательстве взяток у подчиненных филиала Суспильного. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Ивано-Франковской области.
К теме СБУ обнаружила на Закарпатье популяризаторов "Великой Венгрии": вредил Украине благотворительный фонд
"Менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате", – говорится в сообщении.
Работницу компании задержали "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете. СБУ готовит объявления подозрения, продолжаются следственные действия.
Реакция Суспильного
Суспильне уже отреагировало на обыски в филиале Ивано-Франковска. Там сообщили, если неправомерные действия их сотрудницы будут подтверждены, то Суспильне примет соответствующие меры в отношении виновных лиц.
"Суспильне не терпит нарушения закона кем-либо", – говорится в заявлении.
В то же время компания ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готова содействовать следствию.
Суспильне: что известно
- Это акционерное общество, которое полностью принадлежит государству.
- Государственный бюдежт и коммерческие поступления – это основные источники финансирования компании.
- Несмотря на 100% собственность государства, вещание не имеет права вмешиваться в программную политику компании.
Поделиться новостью