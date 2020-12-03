Обыски в "Укроборонпроме": СБУ проводит расследование по выполнению контрактов
В Киеве 3 декабря СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме". Процессуальные действия связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
Правоохранители также обыскивают помещения компании-экспортера концерна "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
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Пока неизвестно, что именно ищут и какое расследование ведут в СБУ. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.
Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.
Концерн и компания-экспортер работают в штатном режиме.
- "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.
- В рамках реформы "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий. Планируют оставить 65 из 116 предприятий.
- Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".
- Ранее на этом посту работал Айварас Абромавичус.
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