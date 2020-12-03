В Киеве 3 декабря СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме". Процессуальные действия связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Правоохранители также обыскивают помещения компании-экспортера концерна "Укрспецэкспорт". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Пока неизвестно, что именно ищут и какое расследование ведут в СБУ. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.

Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.

Концерн и компания-экспортер работают в штатном режиме.