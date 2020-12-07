Служба безопасности Украины провела обыски в Укроборонпроме. Досудебное расследование продолжается по признакам преступления госизмене. Ведомство обвиняют в нанесении ущерба Украине в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

Одна из весомых причин – информация, которую опубликовало интернет-издание "Цензор.Нет" в августе 2020 года. В материале говорилось о махинациях на стратегическом рынке вооружений, сообщает пресс-служба СБУ.

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Там заверили, что вред государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером.

"Этим намерена воспользоваться РФ, что создает угрозу нацбезопасности Украины", – подытожили в СБУ.

О чем речь

Автор статьи писал о том, что Украина потеряла рынки сбыта отечественной продукции. Причиной этого стало привлечение иностранных коммерческих структур, сотрудничавших с должностными лицами "Укроборонпрома"и "Укрспецэкспорта".

В пресс-службе отметили, что к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии привлекли компанию, которая имеет негативный имидж на рынке торговли вооружением.

Эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии,

– заверили в СБУ.

Цель привлечения компании

Представителям иностранной компании якобы передавали служебную информацию. Эти данные были коммерческой тайной о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и страны Южной Азии.

Также речь шла об условиях возможных внешнеэкономических контрактов или переговоров.

Последствия таких действий

В СБУ находятсся материалы, которые являются доказательством того, что привлечение этой компании сорвало заключение ряда стратегических контрактов.

Также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов,

– отметили в СБУ.

Что известно о причастных лицах

Известно, что должностные лица "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта", связанные с должностными лицами компании "R", ранее работали в этой компании.

Важно! В СБУ добавили, что во время обысков, которые прошли 3 декабря, представители компании искусственно затягивали их проведение. Они скрывали документальные материалы и носители информации, блокировали помещение и тому подобное.

Обыски в "Укроборонпроме": коротко