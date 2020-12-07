Обыски в Укроборонпроме: в СБУ назвали причину
Служба безопасности Украины провела обыски в Укроборонпроме. Досудебное расследование продолжается по признакам преступления госизмене. Ведомство обвиняют в нанесении ущерба Украине в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.
Одна из весомых причин – информация, которую опубликовало интернет-издание "Цензор.Нет" в августе 2020 года. В материале говорилось о махинациях на стратегическом рынке вооружений, сообщает пресс-служба СБУ.
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Там заверили, что вред государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером.
"Этим намерена воспользоваться РФ, что создает угрозу нацбезопасности Украины", – подытожили в СБУ.
О чем речь
Автор статьи писал о том, что Украина потеряла рынки сбыта отечественной продукции. Причиной этого стало привлечение иностранных коммерческих структур, сотрудничавших с должностными лицами "Укроборонпрома"и "Укрспецэкспорта".
В пресс-службе отметили, что к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии привлекли компанию, которая имеет негативный имидж на рынке торговли вооружением.
Эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии,
– заверили в СБУ.
Цель привлечения компании
Представителям иностранной компании якобы передавали служебную информацию. Эти данные были коммерческой тайной о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и страны Южной Азии.
Также речь шла об условиях возможных внешнеэкономических контрактов или переговоров.
Последствия таких действий
В СБУ находятсся материалы, которые являются доказательством того, что привлечение этой компании сорвало заключение ряда стратегических контрактов.
Также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов,
– отметили в СБУ.
Что известно о причастных лицах
Известно, что должностные лица "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта", связанные с должностными лицами компании "R", ранее работали в этой компании.
Обыски в "Укроборонпроме": коротко
- Обыски прошли 3 декабря. В этот же день работники СБУ пришли в помещение компании-экспортера концерна "Укрспецэкспорт".
- Там отметили, что максимально способствуют работе правоохранителей.
- Обыски прошли в день, когда Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева.
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