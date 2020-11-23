Уже вторые выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Единственное его отличие от тех ограничений, которые были раньше заключается в том, что полиция может штрафовать.

Впрочем, у людей есть возможность обжаловать штрафы. Как это сделать – в эфире 24 канала рассказала адвокат Анна Калинчук.

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По ее мнению, ужесточение карантинных мер – это более или менее адекватная реакция правительства на повышение показателей заболевания.

Единственное отличие локдауна выходного дня с теми ограничениями, которые действовали ранее – полиция может сразу составлять постановление за совершение административного правонарушения в отношении физических лиц за ношение масок,

– отметила адвокат.

Однако адвокат подчеркнула – сначала правоохранители будут предупреждать о возможности штрафов за несоблюдение карантинных ограничений. Если же после замечания человек не будет выполнять просьбу правоохранителя, тогда и будут штрафовать.

Внимание. Штраф может составлять от 170 до 255 гривен. В то же время в Европе санкции за нарушение карантина намного жестче, чем в Украине.

Как обжаловать штраф

Для предпринимателей и владельцев бизнеса – этот штраф значительно больше. Утвердить его могут лишь после того, если суд подтвердит факт нарушения.

"Однако добиться возобновления работы на выходные можно только если постановление Кабинета министров изменят или отменят, поэтому стоит соблюдать ограничения для собственной безопасности", – подчеркнула эксперт.

Любой может подать обращение в суд, чтобы обжаловать постановление или протокол полиции. Можно ссылаться на:

нарушение состава протокола;

нарушение прав при составлении протокола;

отсутствие такого правонарушения.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Справка. Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Следовательно, каждую субботу и воскресенье запрещена работа баров, кафе и ресторанов, ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.