Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал со своей точки зрения борьбу с олигархами в Украине. Он выразил веру в то, что Владимир Зеленский действительно борется с олигархами, но, например, Игорь Коломойский усиливает свое влияние. Между тем слишком активная борьба с Петром Порошенко "не очень хорошо пахнет".

Линас Линкявичюс выразил веру в то, что Владимир Зеленский действительно борется с олигархами. Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

Интересно Порошенко, Тимошенко и Медведчук: каких политиков украинцы ассоциируют с коррупцией

Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то, как пример, назову Коломойского. Дело "Приватбанка" до сих пор не решено, до сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Из-за всего этого возникают вопросы,

– заявил литовский дипломат.

Впрочем он подчеркнул, что Игорь Коломойский, по его мнению, не является "единственным плохим парнем". Просто это пример, который в украинском политикуме звучит чаще всего.

Так же глава МИД Литвы заявил, что еще одним проблемным вопросом является уголовное преследование Петра Порошенко. Мол, когда речь идет о бывших президентах, слишком активная борьба с ними "имеет не очень хороший запах".

"Это начинает больше напоминать месть – даже когда такая борьба имеет почву. Я понимаю, что есть основания для определенных вопросов, но все равно советовал бы этого не делать", – подчеркнул Линас Линкявичюс.

Свою позицию он объяснил, что это создает совсем другое впечатление – Украина становится похожей на другие страны, где оппозицию сажают в тюрьму. По его словам, даже само сравнение вредит нашему государству.

У нас в Литве тоже есть оппозиция. Тоже есть политическая борьба, и когда происходит смена власти, то порой есть соблазн, чтобы некоторые попали за решетку. Но ведь мы этого не делаем!

– заявил глава МИД Литвы.

По его словам, власть в Литве вместо уголовного преследования садится за стол переговоров с оппозицией. Это такая часть политической культуры, хотя и очевидно, насколько это чувствительный вопрос.