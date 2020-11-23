Очень хороший парень, в какой-то степени – философ: Богдан удивил заявлением о Ермаке
Андрей Богдан считает своего преемника на посту главы Офиса Президента Андрея Ермака "хорошим парнем". Правда, считает, что ему катастрофически не хватает опыта.
Заявление достаточно неожиданное, поскольку ранее Богдан не сдерживался в колючих высказываниях относительно Ермака. Так, в интервью Дмитрию Гордону он сказал, что действующий глава Офиса Президента является "удобным для президента, но банально не понимает своих функций". Впрочем, в интервью Ксении Собчак Богдан наоборот положительно заговорил о своем преемнике.
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Только хорошее могу сказать. Ц меня нет никаких обвинений. Это очень хороший парень. В определенной степени он какой-то философ. Но ему, конечно, не хватает опыта, катастрофически. Но опыт придет со временем. Он научится,
– отметил он.
В то же время Богдан предположил, что в своей политике Ермак, вероятно, будет искать сближения с Россией. Также экс-глава Офиса Президента считает, что его преемник не является приближенным к олигарху Игорю Коломойскому.
Интересно, что в интервью Гордону бывший глава ОП признался, что Ермак сразу ему не понравился, так же как и он ему.
О деле вагнеровцев
Собчак попыталась напомнить Богдану его недавние высказывания о Ермаке. Она спросила его о спецоперации с вагнеровцами и причастности к ее срыву Андрея Ермака.
"Он не говорил никому, что сдавал вагнеровцев. Да, эта операция была, но я не знаю ее деталей и – слава Богу. У меня есть определенные свидетельства, которые я не могу разглашать. Если Андрей Борисович к этому причастен, он понесет наказание. А то, причастен он или нет – я не могу никак обсуждать", – подытожил Богдан.
Интересно, что ранее Богдан заявлял, что владеет информацией о договоренностях нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с РФ. Однако оформлены ли они документально, он не знает.
А как Ермак относится к Богдану
В конце октября в одном из интервью Ермаку задали этот вопрос. На него он ответил очень коротко:
Я благодарил Богдану на первой пресс-конференции за его работу и повторил эти слова и сегодня. Несмотря на события, которые случились потом, несмотря на его интервью Гордону.
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