Андрей Богдан считает своего преемника на посту главы Офиса Президента Андрея Ермака "хорошим парнем". Правда, считает, что ему катастрофически не хватает опыта.

Заявление достаточно неожиданное, поскольку ранее Богдан не сдерживался в колючих высказываниях относительно Ермака. Так, в интервью Дмитрию Гордону он сказал, что действующий глава Офиса Президента является "удобным для президента, но банально не понимает своих функций". Впрочем, в интервью Ксении Собчак Богдан наоборот положительно заговорил о своем преемнике.

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Только хорошее могу сказать. Ц меня нет никаких обвинений. Это очень хороший парень. В определенной степени он какой-то философ. Но ему, конечно, не хватает опыта, катастрофически. Но опыт придет со временем. Он научится,

– отметил он.

В то же время Богдан предположил, что в своей политике Ермак, вероятно, будет искать сближения с Россией. Также экс-глава Офиса Президента считает, что его преемник не является приближенным к олигарху Игорю Коломойскому.

Интересно, что в интервью Гордону бывший глава ОП признался, что Ермак сразу ему не понравился, так же как и он ему.

О деле вагнеровцев

Собчак попыталась напомнить Богдану его недавние высказывания о Ермаке. Она спросила его о спецоперации с вагнеровцами и причастности к ее срыву Андрея Ермака.

"Он не говорил никому, что сдавал вагнеровцев. Да, эта операция была, но я не знаю ее деталей и – слава Богу. У меня есть определенные свидетельства, которые я не могу разглашать. Если Андрей Борисович к этому причастен, он понесет наказание. А то, причастен он или нет – я не могу никак обсуждать", – подытожил Богдан.

Интересно, что ранее Богдан заявлял, что владеет информацией о договоренностях нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с РФ. Однако оформлены ли они документально, он не знает.

А как Ермак относится к Богдану

В конце октября в одном из интервью Ермаку задали этот вопрос. На него он ответил очень коротко:

Я благодарил Богдану на первой пресс-конференции за его работу и повторил эти слова и сегодня. Несмотря на события, которые случились потом, несмотря на его интервью Гордону.