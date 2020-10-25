В голландском зоопарке Диренпарк пара геев пингвинов похитила яйца влюбленной пары самок пингвинов. Они просто пытались стать родителями и высидеть детеныша самостоятельно. Это уже не первое такое родительское влечение у этой пары самцов.

Они уже раньше забирали яйцо еще одной птицы, но птенца оно не дало. О краже целого гнезда пишет издание Daily Mail.

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Кража в зоопарке

Пара африканских пингвинов похитила целое гнездо других птиц. Сейчас пингвины по очереди высиживают яйца. Однако работники зоопарка говорят, что они также вряд ли вылупятся.



Они пытались высидеть яйцо другой птицы, но птенец не родился / Фото Oceanografic Aquarium



Вообще у Диренпарка есть 17 пингвинов. Но пара отважных самцов, похитивших гнездо – главная среди прочих.



Пара пингвинов / Фото Dierenpark Amersfoort

Это уже не первый раз

В ноябре 2019 года они украли еще одно птичье яйцо, но оно не дало птенца. Тогда пара осталась бездетной.



Просто очень хотели стать родителями / Фото Dierenpark Amersfoort

Справка. Среди пингвинов довольно распространен гомосексуализм, поэтому это вполне нормальное явление. Вообще однополые пары в природе случаются часто – в более 450 видах.

Вероятно, женская пара построит новое гнездо и не будет бороться за своих детей. Пингвины же могут размножаться дважды в год.

Смотрите видео с отважными пингвинами-похитителями: