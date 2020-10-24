На границе с Венгрией снова сформировалась очередь – более 200 авто
На границе Украины и Венгрии в Закарпатской области, 24 октября снова образовалась очередь из авто. Более 200 машин выстроились в одном пункте пропуска.
В пресс-центре Западного управления Государственной пограничной службы сообщили, что речь идет о пункте пропуска "Лужанка".
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По состоянию на 12:00 в пункте пропуска зафиксировали 230 автомобилей. На других пунктах пропуска пока очередей нет.
Стоит заметить, что очереди на границе с Венгрией формируются часто. Последний раз похожая ситуация была 18 октября. Тогда водители даже подрались.
Пограничники отметили, что такие очереди возникают из-за карантинных ограничений. Дело в том, что государство усилило проверку документов.