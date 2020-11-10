Пятый украинский президент Петр Порошенко сообщил, что перестало биться сердце матери его жены – Марины.

Смерть мамы Марины Порошенко: известно

Об этом политик написал в фейсбуке. По словам Порошенко, трагедия произошла 10 ноября.

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Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память ...

– отметил пятый президент.

Он добавил, что вместе с Мариной они молят Бога об упокоении родителей в Царстве Небесном.

"А нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", – подытожил Порошенко.

Мать Марины Порошенко могла умереть от коронавируса

Недавно пятый президент заявлял, что его теща тяжело болеет коронавирус. И тогда она находилась в больнице в критическом состоянии.

У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она без сознания. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы сейчас здесь грузите телезрителей,

– сказал Порошенко в эфире одного из политических ток-шоу.

Так политик эмоционально отреагировал на обсуждение статистики вокруг коронавируса и ситуации в других странах. Порошенко отметил, что ему безразлично, "сколько людей умирают в Германии или Буркина-Фасо".

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Что касается родители Марины, то Анатолий Переведенцев умер 20 августа на 88 году жизни. По словам бывшего главы государства, его жена – копия папы.