Скандальный глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник попал в очередную неприятную ситуацию. На этот раз его "друзья-прокуроры" затеяли очередную "схему". Так, они якобы хотят "вернуть государству", а на самом деле – "прихватить" землю в Криничанском районе.

Об этом корреспондент Днепровской панорамы узнал из сообщения 49000.

На территории, которая приглянулась "предпринимателям", ранее находился шелководческий совхоз "Щорский". Целостный имущественный комплекс предприятия несколько лет назад Днепр ОГА передала Фонду госимущества, который в 2018 г. продал это имущество.

А вот земля бывшего совхоза площадью 131 га должна находиться в государственной собственности, и распоряжаться ею должно Госагентство по земельным ресурсам.

Однако появились сведения, что внушительный участок земли вывели у государства и дали в пользование бывшим управляющим совхозом. Именно этот кусок и стал лакомым для представителей областной прокуратуры, которых, к слову, всячески прикрывает и помогает выходец из прокурорских кругов, печально известный фигурант целого ряда коррупционных скандалов и расследований, глава облсовета Святослав Олейник.

Начальник отдела областной прокуратуры Евгений Ружанский начал проверять все обстоятельства приватизации. Казалось бы, все логично – прокуратура пытается вернуть землю, принадлежащую государству. Но это лишь на первый взгляд.

Просто поразительное "совпадение", но прямо по соседству с землей бывшего совхоза “Щорский” располагается земля агропредприятия, которым руководит… отец прокурора Ружанского – Борис Владимирович. Не для папы ли так старается прокурор?

Прокуроры, находящиеся под покровительством главы облсовета Олейника, вовсю используют свои возможности для достижения неблаговидных целей. Видимо хотят успеть сделать все задуманное, пока глава облсовета занимает свое кресло.

При этом прокуроры настолько не скрывают своих намерений, что под предлогом борьбы за землю начали "шить дела" непричастным, которых выгодно "посадить на крючок".

В свою очередь, новый скандал, который устроили жадные прокуроры при покровительстве главы облсовета Олейника, и без того замешанного в огромном количестве "зашкваров" и коррупционных афер, силовики и областной топ-чиновник вновь подставляют Президента Владимира Зеленского и добивают рейтинг главы государства в регионе.