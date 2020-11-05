Очередной ультиматум является неприемлемым для Украины, – Гармаш об обмене пленными с Россией
Украина предложит в Трехсторонней контактной группе план мира для того, чтобы до 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. В нем говорится о том, что обмен пленными с Россией должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.
Участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш сообщил, что другая сторона не хочет проводить обмен и манипулирует этим. Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.
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Блокирование переговоров
По его словам, к сожалению, российская сторона изначально заблокировала переговоры по этому вопросу. Она требовала отмены постановления Верховной Рады о местных выборах. Но сейчас, когда местные выборы прошли, это постановление стало неактуальным.
Очередной ультиматум – неприемлем для Украины. Поэтому возможность обсуждения альтернативного нового плана дает возможность разблокировать переговорный процесс, в том числе и по обмену пленными,
– отметил Гармаш.
Новое требование
Он подтвердил, что после выборов российская сторона придумала новое требование. Теперь РФ требует постановление ВР о закреплении дорожной карты того плана, который она предложила.
Также он добавил, что Россия привязывает обмен военнопленными к постановлению. Несмотря ни на что, сейчас трудно говорить о прогрессе в этой части переговоров.
"План действий по Донбассу": что известно
- Это документ, наработанный Украиной, который имеет предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
- Согласно этому плану, все незаконные вооруженные формирования боевиков должны распустить. Это предлагают сделать в начале 2021 года.
- Если все эти предложения российская сторона согласится выполнить, Украина готова назначить местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.
Другая сторона не хочет проводить обмен пленными: смотрите видео
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