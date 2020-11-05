Украина предложит в Трехсторонней контактной группе план мира для того, чтобы до 31 марта 2021 года провести выборы в ОРДЛО. В нем говорится о том, что обмен пленными с Россией должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.

Участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш сообщил, что другая сторона не хочет проводить обмен и манипулирует этим. Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

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Блокирование переговоров

По его словам, к сожалению, российская сторона изначально заблокировала переговоры по этому вопросу. Она требовала отмены постановления Верховной Рады о местных выборах. Но сейчас, когда местные выборы прошли, это постановление стало неактуальным.

Очередной ультиматум – неприемлем для Украины. Поэтому возможность обсуждения альтернативного нового плана дает возможность разблокировать переговорный процесс, в том числе и по обмену пленными,

– отметил Гармаш.

Важно! Владимир Зеленский 3 ноября 2020 года попросил президента Красного Креста Петера Маурера посодействовать обмену пленными по формуле "всех на всех". В частности, помочь согласовать с Россией списки пленников.

Новое требование

Он подтвердил, что после выборов российская сторона придумала новое требование. Теперь РФ требует постановление ВР о закреплении дорожной карты того плана, который она предложила.

Также он добавил, что Россия привязывает обмен военнопленными к постановлению. Несмотря ни на что, сейчас трудно говорить о прогрессе в этой части переговоров.

"План действий по Донбассу": что известно

Это документ, наработанный Украиной, который имеет предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации оккупированных районов Донетчины и Луганщины.

Согласно этому плану, все незаконные вооруженные формирования боевиков должны распустить. Это предлагают сделать в начале 2021 года.

Если все эти предложения российская сторона согласится выполнить, Украина готова назначить местные выборы на Донбассе на 31 марта 2021 года.

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