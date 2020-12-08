В Одесской области мужчина напал и натравил собаку на полицейских
В Овидиопольском районе Одесской области мужчина бросился в драку с полицейским, а на его напарника натравил собаку. Один из правоохранителей получил многочисленные травмы, а его коллеге пришлось стрелять в собаку, чтобы задержать злоумышленника.
Патрульных вызвали, сообщив о домашнем насилии. Однако по прибытии на место происшествия, вероятный нарушитель начал убегать. Об этом сообщает полиция Одесской области.
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Сотрудники полиции догнали его у места жительства. Тогда мужчина бросился в драку с одним из правоохранителей и натравил свою собаку на другого правоохранителя.
Чтобы отбиться от собаки и помочь напарнику унять злоумышленника, милиционеру пришлось обезвредить животное из табельного оружия.
После этого злоумышленника все-таки задержали. Ему объявлено подозрение по статье о нанесении легких или средних телесных повреждений правоохранителю. За это ему грозит до 5 лет.
К слову, сотрудник полиции получил целый ряд травм:
- черепно-мозговую травму,
- сотрясение мозга,
- перелом лицевой кости,
- перелом носа,
- закрытый перелом фаланги левой кисти.
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