В Овидиопольском районе Одесской области мужчина бросился в драку с полицейским, а на его напарника натравил собаку. Один из правоохранителей получил многочисленные травмы, а его коллеге пришлось стрелять в собаку, чтобы задержать злоумышленника.

Патрульных вызвали, сообщив о домашнем насилии. Однако по прибытии на место происшествия, вероятный нарушитель начал убегать. Об этом сообщает полиция Одесской области.

К слову В Запорожье подростки стреляли и пытались ограбить 3 магазина: видео

Сотрудники полиции догнали его у места жительства. Тогда мужчина бросился в драку с одним из правоохранителей и натравил свою собаку на другого правоохранителя.

Чтобы отбиться от собаки и помочь напарнику унять злоумышленника, милиционеру пришлось обезвредить животное из табельного оружия.

После этого злоумышленника все-таки задержали. Ему объявлено подозрение по статье о нанесении легких или средних телесных повреждений правоохранителю. За это ему грозит до 5 лет.

К слову, сотрудник полиции получил целый ряд травм:

черепно-мозговую травму,

сотрясение мозга,

перелом лицевой кости,

перелом носа,

закрытый перелом фаланги левой кисти.

Больше новостей об уголовных событиях в Украине и мире – читайте по ссылке.