В Одессе на автостоянке вспыхнул пожар: пострадал человек – фото
В Приморском районе Одессы на территории автостоянки загорелись 2 автобуса и эвакуатор. В результате инцидента пострадал мужчина.
Вызов в Службу спасения поступил около 3 ночи. Спасателям сообщили о возгорании одного из автобусов на территории автостоянки, расположенной по адресу переулок Газовый 2. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
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По прибытию спасатели установили, что загорелись два автобуса Van Hool и эвакуатор Volkswagen.
Последствия пожара в Одессе / Фото ГСЧС
Пожар локализовали в 3:26, а уже в 3: 50 на площади 22 квадратных метра его полностью ликвидировали.
В результате пожара незначительные ожоги верхней конечности получил мужчина 1965 года рождения, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался,
– говорится в сообщении.
Кроме того, огонь повредил салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 квадратных метров, салон второго – на площади 5 квадратных метров и салон грузового автомобиля на площади 2 квадратных метров.
Сгоревший автобус / Фото ГСЧС
Сейчас устанавливается причина пожара и нанесенный им ущерб.
К ликвидации возгорания привлекали 11 спасателей и 3 единицы основной пожарной техники.
Где случился пожар: карта
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