В Приморском районе Одессы на территории автостоянки загорелись 2 автобуса и эвакуатор. В результате инцидента пострадал мужчина.

Вызов в Службу спасения поступил около 3 ночи. Спасателям сообщили о возгорании одного из автобусов на территории автостоянки, расположенной по адресу переулок Газовый 2. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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По прибытию спасатели установили, что загорелись два автобуса Van Hool и эвакуатор Volkswagen.



Последствия пожара в Одессе / Фото ГСЧС

Пожар локализовали в 3:26, а уже в 3: 50 на площади 22 квадратных метра его полностью ликвидировали.

В результате пожара незначительные ожоги верхней конечности получил мужчина 1965 года рождения, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался,

– говорится в сообщении.

Кроме того, огонь повредил салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 квадратных метров, салон второго – на площади 5 квадратных метров и салон грузового автомобиля на площади 2 квадратных метров.

Сгоревший автобус / Фото ГСЧС

Сейчас устанавливается причина пожара и нанесенный им ущерб.

К ликвидации возгорания привлекали 11 спасателей и 3 единицы основной пожарной техники.

Где случился пожар: карта